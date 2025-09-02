1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц
Знаете ли вы, что федеральные льготники до конца сентября могут сами решить, в какой форме получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральной или денежной? Этот выбор повлияет на то, какие льготы они будут получать уже с 1 января 2026 года.
Что входит в натуральную форму
Натуральный вариант включает в себя:
-
лекарства и медизделия,
-
путёвку на санаторно-курортное лечение,
-
бесплатный проезд на пригородных электричках,
-
бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Денежная альтернатива
Если льготник понимает, что пользоваться этими услугами он не планирует, можно отказаться от них полностью или частично в пользу ежемесячной денежной выплаты.
Например, оставить право на путёвку и проезд, но получать деньги за отказ от лекарственного обеспечения.
Размер компенсации при полном отказе от всего набора в 2025 году составит 1 728,46 рубля. Эта сумма ежегодно индексируется с учётом инфляции, начиная с 1 февраля.
Сколько стоит каждая услуга в рублях
Для тех, кто решит заменить услуги деньгами, в 2025 году установлены такие суммы:
-
лекарства, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов — 1 331,30 руб.,
-
санаторно-курортное лечение — 205,95 руб.,
-
бесплатный проезд (пригородный и междугородный транспорт) — 191,21 руб.
Как подать заявление
В Социальном фонде России напоминают:
"Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант. Процесс выбора достаточно прост".
Чтобы изменить форму получения НСУ, нужно до 1 октября подать заявление в Социальный фонд и указать желаемый вариант по каждой услуге. Сделать это можно:
-
через портал госуслуг,
-
в клиентской службе Социального фонда,
-
в многофункциональном центре.
Важно помнить
-
Если заявление ранее уже подавалось, заново это делать не нужно — выбранный порядок сохранится.
-
Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
-
Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока льготник не решит подать новое заявление.
