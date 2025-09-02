1 728 рублей за полный отказ: как льготы превращаются в цену чашки кофе в месяц

Знаете ли вы, что федеральные льготники до конца сентября могут сами решить, в какой форме получать набор социальных услуг (НСУ) — в натуральной или денежной? Этот выбор повлияет на то, какие льготы они будут получать уже с 1 января 2026 года.

Что входит в натуральную форму

Натуральный вариант включает в себя:

лекарства и медизделия,

путёвку на санаторно-курортное лечение,

бесплатный проезд на пригородных электричках,

бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Денежная альтернатива

Если льготник понимает, что пользоваться этими услугами он не планирует, можно отказаться от них полностью или частично в пользу ежемесячной денежной выплаты.

Например, оставить право на путёвку и проезд, но получать деньги за отказ от лекарственного обеспечения.

Размер компенсации при полном отказе от всего набора в 2025 году составит 1 728,46 рубля. Эта сумма ежегодно индексируется с учётом инфляции, начиная с 1 февраля.

Сколько стоит каждая услуга в рублях

Для тех, кто решит заменить услуги деньгами, в 2025 году установлены такие суммы:

лекарства, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов — 1 331,30 руб. ,

санаторно-курортное лечение — 205,95 руб. ,

бесплатный проезд (пригородный и междугородный транспорт) — 191,21 руб.

Как подать заявление

В Социальном фонде России напоминают:

"Получение услуг в разной форме предусмотрено для того, чтобы каждый мог определить наиболее подходящий для себя вариант. Процесс выбора достаточно прост".

Чтобы изменить форму получения НСУ, нужно до 1 октября подать заявление в Социальный фонд и указать желаемый вариант по каждой услуге. Сделать это можно:

через портал госуслуг,

в клиентской службе Социального фонда,

в многофункциональном центре.

Важно помнить