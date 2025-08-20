Выходные, которые уводят вас в тень: как социальное апноэ влияет на здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему в выходные вы чувствуете себя более уставшими, чем в будние дни? Новое исследование, проведенное международной командой ученых из Университета Флиндерса в Австралии, выявило интересный феномен — "социальное апноэ". Оказалось, что многие люди в выходные дни страдают от усиления проявлений обструктивного апноэ сна (OSA).

Что такое апноэ сна?

Апноэ сна — это распространенное расстройство, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются во время сна, что приводит к кратковременным остановкам дыхания. Эти эпизоды могут повторяться десятки или даже сотни раз за ночь, что не только ухудшает качество сна, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии. В некоторых случаях это может привести к преждевременной смерти.

Как показало исследование, реальное распространение апноэ недооценено. Большинство диагностических исследований проводятся в будние дни, что не учитывает эффекты выходных. Анализ данных более чем 70 тысяч человек из разных стран показал, что в субботу вероятность умеренного и тяжелого апноэ сна на 18% выше, чем в среду.

Интересные факты:

у мужчин риск выше, чем у женщин.

у молодых людей он больше, чем у пожилых.

Если дополнительный сон в выходные превышает 45 минут, риск тяжелых эпизодов увеличивается на 47%.

Возможные причины

Хотя точные причины этого явления пока неясны, ученые предполагают, что на него могут влиять употребление алкоголя и более поверхностный сон в выходные дни. Также выявлены сезонные колебания: летом и зимой OSA в среднем на 8-19% тяжелее, чем весной и осенью.

Проблема "социального апноэ" усугубляет риски сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и хронической усталости. Эксперты настоятельно рекомендуют придерживаться стабильного режима сна и следовать рекомендациям врачей.