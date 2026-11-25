Салат без скуки и голодного вечера: несколько способов приготовить курицу с неожиданными добавками
Когда речь заходит о жареной курице в салатах, самое важное — не потерять сочность мяса. Обжаренное до готовности филе, которому дали отдохнуть перед нарезкой, превращает привычную овощную нарезку в плотный, самодостаточный прием пищи. В этой подборке, составленной экспертами рецептурного отдела Gastronom. ru, собраны варианты от легких зеленых миксов до основательных блюд с пастой и морепродуктами.
Курица в прованской корочке и паста
Здесь курица не просто гарнир, а центральный элемент, который дополняется пастой тортильони. Филе обжаривается в смеси мелкой кукурузной муки и прованских трав: образуется тонкая, ароматная корка, которая хорошо звучит на фоне мягкой пасты. Рукола дает легкую перечную горчинку, а вяленые томаты добавляют глубины и сладковатого оттенка. Это блюдо можно считать полноценным обедом.
Ингредиенты (на 6 порций):
- паста тортильони — 200 г
- куриное филе (2 больших) — 2 шт.
- рукола — 1 большой пучок
- вяленые томаты — 100 г
- сушеные прованские травы — 2 ст. л.
- мелкая кукурузная мука — 1 ст. л.
- сок половины лимона
- оливковое масло extra virgin — 8 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Отварите тортильони согласно инструкции. Откиньте на дуршлаг, верните в кастрюлю, полейте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте и остудите.
- Нарежьте филе полосками длиной около 4 см. Смешайте кукурузную муку с прованскими травами, солью и перцем. Обваляйте в смеси курицу, слегка втирая смесь в мясо.
- Разогрейте в сковороде 4 ст. л. масла. Обжарьте курицу, помешивая, до готовности (4-5 минут). Снимите с огня и остудите.
- Нарежьте вяленые томаты тонкими полосками. Соедините пасту, курицу, томаты и листья руколы.
- Смешайте лимонный сок с оставшимся оливковым маслом, солью и перцем. Заправьте салат, перемешайте и оставьте на 5-10 минут перед подачей.
Простая классика с латуком и крутонами
В этом варианте основа — обжаренные кусочки куриной грудки с кожей, листья латука и фризе. Домашние крутоны и тонко нарезанный пармезан придают блюду структуру, а майонезная заправка с чесноком связывает вкусы. Получается сытное, понятное сочетание, одинаково подходящее для обеда и ужина.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриные грудки с кожей — 2 шт.
- молодой чеснок — 2 зубчика
- салат фризе — несколько листьев
- салат-латук — 1 кочан
- петрушка, растительное масло (3 ст. л.), мука, майонез — по вкусу
- белый хлеб — 4 ломтика
- пармезан — 50 г
- соль — по вкусу
- Вымойте и обсушите грудки, нарежьте кусочками размером примерно 2,5x1,5 см. Обваляйте в муке и слегка посолите.
- Разогрейте масло в сковороде и обжарьте курицу со всех сторон до румяной корочки (около 6 минут). Переложите на тарелку.
- С хлеба срежьте корки, мякиш нарежьте кубиками. Обжарьте их в той же сковороде 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- Измельчите чеснок. Промойте и обсушите листья салата, крупно порвите. Мелко порубите петрушку, нарежьте пармезан тонкими пластинками.
- Смешайте в салатнице зелень, чеснок и майонез, посолите и поперчите. Добавьте курицу и крутоны, украсьте пармезаном.
Азиатский акцент: фунчоза с овощами
Вариант для тех, кто любит яркие вкусы. Рисовую лапшу достаточно распарить кипятком, а курица, морковь, сладкий перец и лук быстро обжариваются на сильном огне. Соус из соевого соуса, чеснока и имбиря придает блюду насыщенный, пикантный характер.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе — 500 г
- фунчоза — 300 г
- репчатый лук — 200 г
- морковь — 300 г
- красный сладкий перец — 300 г
- чеснок — 3 зубчика
- имбирь — 20 г
- растительное рафинированное масло — 60 мл
- соевый соус — 120 мл
- кунжут, черный молотый перец, соль — по вкусу
- Вымойте, обсушите филе и нарежьте полосками. Разогрейте в сковороде половину масла. Обжарьте курицу на сильном огне до корочки, переложите в миску и накройте.
- Залейте фунчозу кипятком (вода должна покрывать лапшу примерно на 3 см). Накройте и оставьте на 5-7 минут.
- Нарежьте лук, морковь и перец тонкой соломкой. Влейте в сковороду оставшееся масло, добавьте овощи и обжаривайте на сильном огне 7-8 минут, помешивая. Переложите к курице.
- Пропустите чеснок через пресс, натрите имбирь на мелкой терке. Смешайте с соевым соусом.
- Откиньте фунчозу на сито, дайте воде стечь. Соедините лапшу с курицей и овощами, полейте соусом, поперчите и при необходимости посолите. Посыпьте кунжутом.
Легкость зелени и бальзамик
В этом рецепте баланс вкуса держится на свежей зелени: латук, лолло россо и фризе дают разную текстуру, а помидоры черри добавляют сочности. Курица, замаринованная в приправе с орегано и быстро обжаренная, сочетается с заправкой на основе бальзамического уксуса, масла и петрушки.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе — 200 г
- оливковое масло — 50 мл
- листья салата (латук, лолло россо, фризе) — по 8-10 шт.
- приправа для курицы с орегано — 1 ст. л.
- помидоры черри — 4 шт.
- Для заправки: свежая петрушка (3-4 веточки), бальзамический уксус (1 ч. л.), чеснок (1 зубчик), растительное масло (2 ст. л.)
- Вымойте, обсушите филе и натрите с обеих сторон приправой с орегано.
- Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте курицу по 4 минуты с каждой стороны, остудите и нарежьте тонкой соломкой.
- Разберите листья салата, промойте, обсушите и крупно порвите. Разрежьте черри пополам.
- Смешайте салатную зелень с курицей и помидорами.
- Для заправки соедините бальзамический уксус с растительным маслом, добавьте измельченный чеснок и мелко нарубленную петрушку. Заправьте салат.
Контраст вкусов с беконом и цикорием
Здесь встречаются хрустящий бекон, свежий огурец и цикорий с его легкой горчинкой. Красный лук предварительно маринуется в белом винном уксусе и оливковом масле, а заправка готовится из греческого йогурта, майонеза и горчицы. Бекон добавляется в самом конце, чтобы сохранить хруст.
Ингредиенты (на 4 порции):
- листья салата (лучше кресс-салат) — 100 г
- бекон — 100 г
- куриное филе — 200 г
- салатный огурец (небольшой) — 1 шт.
- цикорий — 2-3 кочанчика
- красная луковица (небольшая) — 1 шт.
- оливковое масло — 2 ст. л., белый винный уксус — 1 ст. л.
- Для заправки: греческий йогурт (200 г), домашний майонез (4 ст. л.), горчица (½-1 ст. л.), зеленый лук (1 стебель)
- Нарежьте красную луковицу тонкими полукольцами. Смешайте с уксусом, оливковым маслом и солью. Оставьте на 10-15 минут.
- Подсушите бекон на горячей сковороде до легкого хруста. Переложите на бумажные полотенца, остудите и нарежьте средними кусочками.
- Смешайте греческий йогурт, домашний майонез и горчицу. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в заправку.
- Разберите филе цыпленка руками на небольшие кусочки. Отделите листья цикория, крупные разрежьте на 2-4 части. Нарежьте огурец тонкими дольками.
- Соедините курицу, цикорий, салатные листья, огурец и маринованный лук. Заправьте соусом, сверху выложите бекон и подавайте.
Сытный "Баварский" с чесночными сухариками
Этот салат строится на простых продуктах, но отличается разнообразием текстур. Куриное филе обжаривается с душицей, хлеб превращается в чесночные сухарики, а помидоры и твердый сыр нарезается кубиками. Сметанно-горчичная заправка объединяет ингредиенты, а сухарики отвечают за хруст.
Ингредиенты (на 6 порций):
- куриное филе — 400 г
- сушеная душица — 1 ч. л.
- растительное масло — 6 ст. л.
- вчерашний белый хлеб — 6 ломтиков
- чеснок — 2 зубчика
- помидоры — 300 г
- твердый сыр — 150 г
- петрушка — 3 веточки
- сметана — 200 г
- неострая горчица — 2 ч. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Вымойте, обсушите филе, посолите, поперчите и посыпьте душицей. Оставьте на 10 минут.
- Разогрейте в большой сковороде 3 ст. л. растительного масла. Обжарьте филе с обеих сторон на среднем огне, накройте крышкой и доведите до готовности на слабом огне в течение 10 минут. Остудите.
- С хлеба срежьте корки, мякиш нарежьте кубиками. Пропустите чеснок через пресс, залейте оставшимся маслом и оставьте на 15 минут.
- Разложите хлебные кубики на противне с бумагой для выпечки. Процедите чесночное масло и сбрызните им хлеб. Подсушите в духовке при 180 °C около 15 минут, один раз перевернув. Остудите.
- Нарежьте помидоры, сыр и куриное филе кубиками. Мелко порубите петрушку.
- Смешайте сметану с горчицей и лимонным соком, посолите и поперчите.
- Соедините курицу, помидоры, сыр и петрушку, заправьте соусом. Сухарики добавьте непосредственно перед подачей.
"Цезарь" с двойной белковой основой
Эта версия салата дополнена креветками, что делает блюдо более основательным и праздничным. Здесь есть хрустящие сухарики, два вида салатных листьев, черри и тертый сыр. Заправку лучше готовить самостоятельно, используя яйца, горчицу, мед и лимонный сок.
Ингредиенты (на 4 порции):
- перепелиные яйца — 5 шт.
- куриное филе — 200 г
- оливковое масло — 7 ст. л.
- креветки — 300 г
- белый хлеб — 300 г
- чеснок — 2 зубчика
- салат ромэн и айсберг — 200 г
- горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.
- яйца — 2 шт.
- сок половины лимона
- помидоры черри — 8 шт.
- твердый сыр (тертый) — 70 г
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Сварите перепелиные яйца вкрутую: залейте теплой водой, доведите до кипения и варите 4 минуты. Охладите и очистите.
- Вымойте, обсушите филе, крупно нарежьте, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности со всех сторон на 2 ст. л. оливкового масла. Остудите.
- Опустите креветки в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут после повторного закипания. Откиньте на дуршлаг и полностью остудите.
- С хлеба срежьте корку, мякиш нарежьте кубиками со стороной около 1 см. Разогрейте в сковороде 3 ст. л. оливкового масла, добавьте раздавленный зубчик чеснока и прогревайте на слабом огне 3 минуты. Удалите чеснок.
- В ароматное масло выложите хлеб и обжарьте до золотистого цвета, периодически переворачивая.
- Промойте листья ромэна и айсберга, обсушите и порвите руками или нарежьте полосками.
- Для соуса: смешайте горчицу и мед, добавьте измельченный чеснок, яйца и лимонный сок. Взбейте до однородности. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте оставшееся оливковое масло и доведите соус до нужной консистенции.
- Соедините салатные листья, курицу, креветки и черри. Заправьте соусом, добавьте сухарики и тертый сыр. Украсьте перепелиными яйцами.
Домашний "Цезарь" с анчоусами
В этом варианте заправка отличается от классической: здесь используются майонез и натуральный йогурт в сочетании с анчоусами, дижонской горчицей и каперсами, что придает соусу выразительный вкус. Куриное филе обжаривается с добавлением белого сухого вина.
Ингредиенты (на 2 порции):
- салат ромэн — 160 г
- куриное филе — 200 г
- помидоры черри — 100 г
- тертый пармезан — 20 г
- гренки — 2 горсти
- оливковое масло — 4 ст. л.
- белое сухое вино — по вкусу
- Для соуса: майонез (150 г), натуральный йогурт (150 г), каперсы (20 г), дижонская горчица (20 г), филе анчоусов (100 г)
- Промойте филе, нарежьте небольшими брусочками, посолите и поперчите. Обжарьте на оливковом масле, понемногу добавляя белое сухое вино.
- Для соуса: смешайте в блендере майонез, йогурт, каперсы, горчицу и анчоусы. Рецепт соуса рассчитан на 10 порций; для 2 порций салата понадобится 6 ст. л. готовой заправки.
- Промойте листья ромэна, обсушите и порвите на небольшие кусочки. Заправьте соусом.
- Добавьте курицу и перемешайте. Переложите салат на тарелку или в салатник, украсьте половинками черри, гренками и тертым пармезаном.
Подача на большом блюде
Этот салат подают не перемешанным, а красиво разложенным на большом блюде. В центре — обжаренное куриное филе, вокруг — брокколи, авокадо, сельдерей и салатный микс. Заправка с пармезаном подается отдельно, что позволяет воспринимать блюдо как теплый салат или полноценное второе.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе — 500 г
- авокадо — 1 шт.
- соцветия брокколи — 200 г
- сельдерей — 2 стебля
- салатный микс — 150 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- Для заправки: оливковое масло (5 ст. л.), столовый уксус (2 ст. л.), тертый пармезан (50 г), сахар (1 щепотка)
- Разрежьте соцветия брокколи вдоль пополам. Разогрейте в большой сковороде 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте брокколи на среднем огне 5-6 минут. Переложите на тарелку.
- В ту же сковороду добавьте еще 1 ст. л. масла и выложите куриное филе. Посолите, поперчите и готовьте на среднем огне 6 минут. Переверните и жарьте еще 4-5 минут.
- Удалите жесткие жилки сельдерея и нарежьте стебли кусочками. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку и кожуру, нарежьте ломтиками.
- Для заправки: смешайте оливковое масло с уксусом, солью, сахаром и перцем. Добавьте половину тертого пармезана и взбейте погружным блендером.
- Выложите на большое блюдо салатный микс, брокколи, авокадо и сельдерей. В центре разместите куриное филе, нарезанное ломтиками. Посыпьте оставшимся пармезаном, заправку подайте отдельно.
Свежие яблоки и смородина
В этом рецепте курица маринуется в оливковом масле с чесноком и укропом, затем обжаривается на сковороде-гриль. В салат входят яблоки, сельдерей, грецкие орехи и тыквенные семечки. Заправка с бальзамическим уксусом и черной смородиной добавляет кисло-сладкую ноту, оттеняющую свежесть яблока.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриное филе — 1 кг
- сельдерей — 6 стеблей
- зеленые яблоки — 2 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- грецкие орехи — 50 г
- тыквенные семечки — 30 г
- кресс-салат — 100 г
- укроп — 2 веточки, зеленый лук — 4 пера
- оливковое масло — 4 ст. л.
- бальзамический уксус — 2 ст. л.
- черная смородина — 2 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- В большой миске смешайте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец. Положите куриное филе, несколько раз переверните и оставьте на 5 минут.
- Разогрейте сковороду-гриль с 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте филе на среднем огне по 7 минут с каждой стороны. Переложите на тарелку, накройте фольгой и через 10 минут нарежьте ломтиками.
- Измельчите зеленый лук и смешайте с бальзамическим уксусом и 2 ст. л. оливкового масла. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Разрежьте яблоки пополам, очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками. Очистите сельдерей от жестких жилок и нарежьте. Обжарьте орехи и семечки на сухой сковороде около 3 минут, затем порубите.
- Соедините яблоки, сельдерей, смородину, орехи и семечки, добавьте половину заправки и аккуратно перемешайте.
- Разложите салат по тарелкам, добавьте ломтики курицы и полейте оставшейся заправкой.
Сладость фиников и солоноватость сыра
В этом салате выразительный контраст создают сладкие финики, солоноватый сыр и хрустящий бекон. Куриное филе обжаривается на смеси оливкового и сливочного масла, а заправка готовится из меда, дижонской горчицы и яблочного уксуса. Для такого сочетания лучше выбрать сыр с ярким солоноватым вкусом, например, пекорино.
Ингредиенты (на 8 порций):
- филе куриной грудки — 2 шт.
- бекон — 8 ломтиков
- салатные листья — 100 г
- шпинат — 100 г
- финики — 8-10 шт.
- твердый сыр — 80 г
- оливковое масло — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г
- Для заправки: оливковое масло (2 ст. л.), яблочный уксус (1 ст. л.), мед (2 ч. л.), дижонская горчица (1,5 ч. л.), соль (¼ ч. л.), свежемолотый черный перец (по вкусу)
- Обсушите филе бумажными полотенцами, посолите и поперчите. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. оливкового масла, добавьте сливочное масло и выложите курицу. Готовьте на среднем огне 7 минут, переверните и жарьте еще 5 минут. Снимите с огня, накройте фольгой и через 5 минут нарежьте ломтиками.
- В той же сковороде обжарьте бекон до хруста. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Остывший бекон наломайте небольшими кусочками.
- Удалите из фиников косточки, мякоть нарежьте полосками. Натрите сыр, порвите листья салата руками.
- Для заправки: смешайте оливковое масло, яблочный уксус, мед и горчицу. Посолите, поперчите и взбейте.
- Соедините в салатнике курицу, салатные листья, шпинат, сыр, бекон и финики. Полейте заправкой и перемешайте.
Средиземноморский стиль с моцареллой
Моцарелла, разноцветные черри и листья латука образуют привычную основу для салата в средиземноморском стиле. Куриное филе обжаривается небольшими кубиками, а заправка из оливкового масла, зернистой горчицы, соевого соуса и лимонного сока добавляет пикантности. Сухарики здесь являются важной частью текстуры, делая салат более интересным и сытным.
Ингредиенты (на 2 порции):
- филе куриной грудки — 2 шт.
- мини-моцарелла — 125 г
- сухарики — 1 упаковка
- салат-латук — 1 небольшой кочан
- разноцветные помидоры черри — 125 г
- оливковое масло — 5 ст. л.
- зернистая горчица — 1 ст. л.
- соевый соус — 1 ст. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Нарежьте куриное филе кубиками со стороной около 2 см. Разогрейте в большой сковороде 2 ст. л. оливкового масла, выложите курицу, посолите и поперчите. Обжаривайте около 8 минут, часто перемешивая, до золотистого цвета.
- Разрежьте шарики моцареллы и черри пополам. Отделите листья латука от кочана и порвите руками.
- Соедините в салатнике моцареллу, курицу, салат, помидоры и сухарики.
- Смешайте оставшиеся 3 ст. л. оливкового масла с горчицей, соевым соусом и лимонным соком. Взбейте вилкой до однородности, при необходимости посолите.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Свежесть яблока и феты
Яблоко добавляет салату свежую кисло-сладкую ноту, фета — солоноватость, а черри делают его сочным. Куриное филе обжаривается на сковороде и нарезается тонкими ломтиками. Заправка из оливкового масла, меда, бальзамического уксуса и чеснока объединяет ингредиенты, а обжаренные семечки добавляют легкий ореховый вкус и хруст.
Ингредиенты (на 2 порции):
- салатный микс — 200 г
- помидоры черри — 200 г
- яблоко — 1 шт.
- красная луковица — ½ шт.
- чеснок — 1 зубчик
- филе куриной грудки — 1 шт.
- фета — 100 г
- оливковое масло — 6 ст. л.
- бальзамический уксус — 1 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- тыквенные семечки — 1 ст. л.
- подсолнечные семечки — 1 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Обсушите куриное филе бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Разогрейте в небольшой сковороде 2 ст. л. оливкового масла и жарьте курицу на среднем огне 6 минут. Переверните и готовьте еще 5 минут. Переложите на доску и немного остудите.
- Нарежьте филе поперек волокон тонкими ломтиками. Нарежьте яблоко тонкими дольками, лук — полукольцами. Разрежьте черри пополам, измельчите чеснок, нарежьте фету кубиками.
- Смешайте оставшееся оливковое масло с медом, бальзамическим уксусом и чесноком. Посолите, поперчите и взбейте венчиком или вилкой.
- На сухой сковороде обжарьте тыквенные и подсолнечные семечки до золотистого цвета.
- Разложите салатный микс по двум тарелкам. Добавьте курицу, яблоко, помидоры и лук, посыпьте фетой и семечками, полейте заправкой.
Запеченное мясо и нут
В этом варианте куриные голени запекаются в духовке. Блюдо хорошо вписывается в диетическое меню: голени подаются с нутом, зеленым перцем, оливками, черри и салатом романо. Фета, чеснок, петрушка и лимонный сок придают овощам средиземноморский характер.
Ингредиенты (на 4 порции):
- куриные голени — 4 шт.
- фета — 100 г
- консервированный нут — 120 г
- помидоры черри — 250 г
- зеленый сладкий перец — 1 шт.
- зеленые оливки — 100 г
- репчатый лук — 1 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- салат романо — 1 кочан
- петрушка — 4 веточки
- лимонный сок — 1 ст. л.
- оливковое масло — 4 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите куриные голени в жаростойкую форму, посолите, поперчите и полейте 2 ст. л. оливкового масла. Накройте фольгой и запекайте 30 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.
- Немного остудите курицу, удалите кости, мясо нарежьте небольшими кусочками.
- Слейте жидкость из банки с нутом. Очистите сладкий перец от семян и перегородок, нарежьте ломтиками. Нарежьте лук тонкими кольцами, черри — на 2-4 части. Раскрошите фету, измельчите чеснок и петрушку. Порвите листья салата руками.
- Соедините курицу, нут, оливки, черри, перец и лук. Добавьте чеснок и петрушку, посыпьте фетой.
- Заправьте оставшимся оливковым маслом и лимонным соком, аккуратно перемешайте.
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