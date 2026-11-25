Когда речь заходит о жареной курице в салатах, самое важное — не потерять сочность мяса. Обжаренное до готовности филе, которому дали отдохнуть перед нарезкой, превращает привычную овощную нарезку в плотный, самодостаточный прием пищи. В этой подборке, составленной экспертами рецептурного отдела Gastronom. ru, собраны варианты от легких зеленых миксов до основательных блюд с пастой и морепродуктами.

Курица в прованской корочке и паста

Здесь курица не просто гарнир, а центральный элемент, который дополняется пастой тортильони. Филе обжаривается в смеси мелкой кукурузной муки и прованских трав: образуется тонкая, ароматная корка, которая хорошо звучит на фоне мягкой пасты. Рукола дает легкую перечную горчинку, а вяленые томаты добавляют глубины и сладковатого оттенка. Это блюдо можно считать полноценным обедом.

Ингредиенты (на 6 порций):

паста тортильони — 200 г

куриное филе (2 больших) — 2 шт.

рукола — 1 большой пучок

вяленые томаты — 100 г

сушеные прованские травы — 2 ст. л.

мелкая кукурузная мука — 1 ст. л.

сок половины лимона

оливковое масло extra virgin — 8 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Отварите тортильони согласно инструкции. Откиньте на дуршлаг, верните в кастрюлю, полейте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте и остудите. Нарежьте филе полосками длиной около 4 см. Смешайте кукурузную муку с прованскими травами, солью и перцем. Обваляйте в смеси курицу, слегка втирая смесь в мясо. Разогрейте в сковороде 4 ст. л. масла. Обжарьте курицу, помешивая, до готовности (4-5 минут). Снимите с огня и остудите. Нарежьте вяленые томаты тонкими полосками. Соедините пасту, курицу, томаты и листья руколы. Смешайте лимонный сок с оставшимся оливковым маслом, солью и перцем. Заправьте салат, перемешайте и оставьте на 5-10 минут перед подачей.

Простая классика с латуком и крутонами

В этом варианте основа — обжаренные кусочки куриной грудки с кожей, листья латука и фризе. Домашние крутоны и тонко нарезанный пармезан придают блюду структуру, а майонезная заправка с чесноком связывает вкусы. Получается сытное, понятное сочетание, одинаково подходящее для обеда и ужина.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриные грудки с кожей — 2 шт.

молодой чеснок — 2 зубчика

салат фризе — несколько листьев

салат-латук — 1 кочан

петрушка, растительное масло (3 ст. л.), мука, майонез — по вкусу

белый хлеб — 4 ломтика

пармезан — 50 г

соль — по вкусу

Вымойте и обсушите грудки, нарежьте кусочками размером примерно 2,5x1,5 см. Обваляйте в муке и слегка посолите. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте курицу со всех сторон до румяной корочки (около 6 минут). Переложите на тарелку. С хлеба срежьте корки, мякиш нарежьте кубиками. Обжарьте их в той же сковороде 3-4 минуты, постоянно помешивая. Измельчите чеснок. Промойте и обсушите листья салата, крупно порвите. Мелко порубите петрушку, нарежьте пармезан тонкими пластинками. Смешайте в салатнице зелень, чеснок и майонез, посолите и поперчите. Добавьте курицу и крутоны, украсьте пармезаном.

Азиатский акцент: фунчоза с овощами

Вариант для тех, кто любит яркие вкусы. Рисовую лапшу достаточно распарить кипятком, а курица, морковь, сладкий перец и лук быстро обжариваются на сильном огне. Соус из соевого соуса, чеснока и имбиря придает блюду насыщенный, пикантный характер.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе — 500 г

фунчоза — 300 г

репчатый лук — 200 г

морковь — 300 г

красный сладкий перец — 300 г

чеснок — 3 зубчика

имбирь — 20 г

растительное рафинированное масло — 60 мл

соевый соус — 120 мл

кунжут, черный молотый перец, соль — по вкусу

Вымойте, обсушите филе и нарежьте полосками. Разогрейте в сковороде половину масла. Обжарьте курицу на сильном огне до корочки, переложите в миску и накройте. Залейте фунчозу кипятком (вода должна покрывать лапшу примерно на 3 см). Накройте и оставьте на 5-7 минут. Нарежьте лук, морковь и перец тонкой соломкой. Влейте в сковороду оставшееся масло, добавьте овощи и обжаривайте на сильном огне 7-8 минут, помешивая. Переложите к курице. Пропустите чеснок через пресс, натрите имбирь на мелкой терке. Смешайте с соевым соусом. Откиньте фунчозу на сито, дайте воде стечь. Соедините лапшу с курицей и овощами, полейте соусом, поперчите и при необходимости посолите. Посыпьте кунжутом.

Легкость зелени и бальзамик

В этом рецепте баланс вкуса держится на свежей зелени: латук, лолло россо и фризе дают разную текстуру, а помидоры черри добавляют сочности. Курица, замаринованная в приправе с орегано и быстро обжаренная, сочетается с заправкой на основе бальзамического уксуса, масла и петрушки.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе — 200 г

оливковое масло — 50 мл

листья салата (латук, лолло россо, фризе) — по 8-10 шт.

приправа для курицы с орегано — 1 ст. л.

помидоры черри — 4 шт.

Для заправки: свежая петрушка (3-4 веточки), бальзамический уксус (1 ч. л.), чеснок (1 зубчик), растительное масло (2 ст. л.)

Вымойте, обсушите филе и натрите с обеих сторон приправой с орегано. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте курицу по 4 минуты с каждой стороны, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Разберите листья салата, промойте, обсушите и крупно порвите. Разрежьте черри пополам. Смешайте салатную зелень с курицей и помидорами. Для заправки соедините бальзамический уксус с растительным маслом, добавьте измельченный чеснок и мелко нарубленную петрушку. Заправьте салат.

Контраст вкусов с беконом и цикорием

Здесь встречаются хрустящий бекон, свежий огурец и цикорий с его легкой горчинкой. Красный лук предварительно маринуется в белом винном уксусе и оливковом масле, а заправка готовится из греческого йогурта, майонеза и горчицы. Бекон добавляется в самом конце, чтобы сохранить хруст.

Ингредиенты (на 4 порции):

листья салата (лучше кресс-салат) — 100 г

бекон — 100 г

куриное филе — 200 г

салатный огурец (небольшой) — 1 шт.

цикорий — 2-3 кочанчика

красная луковица (небольшая) — 1 шт.

оливковое масло — 2 ст. л., белый винный уксус — 1 ст. л.

Для заправки: греческий йогурт (200 г), домашний майонез (4 ст. л.), горчица (½-1 ст. л.), зеленый лук (1 стебель)

Нарежьте красную луковицу тонкими полукольцами. Смешайте с уксусом, оливковым маслом и солью. Оставьте на 10-15 минут. Подсушите бекон на горячей сковороде до легкого хруста. Переложите на бумажные полотенца, остудите и нарежьте средними кусочками. Смешайте греческий йогурт, домашний майонез и горчицу. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в заправку. Разберите филе цыпленка руками на небольшие кусочки. Отделите листья цикория, крупные разрежьте на 2-4 части. Нарежьте огурец тонкими дольками. Соедините курицу, цикорий, салатные листья, огурец и маринованный лук. Заправьте соусом, сверху выложите бекон и подавайте.

Сытный "Баварский" с чесночными сухариками

Этот салат строится на простых продуктах, но отличается разнообразием текстур. Куриное филе обжаривается с душицей, хлеб превращается в чесночные сухарики, а помидоры и твердый сыр нарезается кубиками. Сметанно-горчичная заправка объединяет ингредиенты, а сухарики отвечают за хруст.

Ингредиенты (на 6 порций):

куриное филе — 400 г

сушеная душица — 1 ч. л.

растительное масло — 6 ст. л.

вчерашний белый хлеб — 6 ломтиков

чеснок — 2 зубчика

помидоры — 300 г

твердый сыр — 150 г

петрушка — 3 веточки

сметана — 200 г

неострая горчица — 2 ч. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Вымойте, обсушите филе, посолите, поперчите и посыпьте душицей. Оставьте на 10 минут. Разогрейте в большой сковороде 3 ст. л. растительного масла. Обжарьте филе с обеих сторон на среднем огне, накройте крышкой и доведите до готовности на слабом огне в течение 10 минут. Остудите. С хлеба срежьте корки, мякиш нарежьте кубиками. Пропустите чеснок через пресс, залейте оставшимся маслом и оставьте на 15 минут. Разложите хлебные кубики на противне с бумагой для выпечки. Процедите чесночное масло и сбрызните им хлеб. Подсушите в духовке при 180 °C около 15 минут, один раз перевернув. Остудите. Нарежьте помидоры, сыр и куриное филе кубиками. Мелко порубите петрушку. Смешайте сметану с горчицей и лимонным соком, посолите и поперчите. Соедините курицу, помидоры, сыр и петрушку, заправьте соусом. Сухарики добавьте непосредственно перед подачей.

"Цезарь" с двойной белковой основой

Эта версия салата дополнена креветками, что делает блюдо более основательным и праздничным. Здесь есть хрустящие сухарики, два вида салатных листьев, черри и тертый сыр. Заправку лучше готовить самостоятельно, используя яйца, горчицу, мед и лимонный сок.

Ингредиенты (на 4 порции):

перепелиные яйца — 5 шт.

куриное филе — 200 г

оливковое масло — 7 ст. л.

креветки — 300 г

белый хлеб — 300 г

чеснок — 2 зубчика

салат ромэн и айсберг — 200 г

горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.

яйца — 2 шт.

сок половины лимона

помидоры черри — 8 шт.

твердый сыр (тертый) — 70 г

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Сварите перепелиные яйца вкрутую: залейте теплой водой, доведите до кипения и варите 4 минуты. Охладите и очистите. Вымойте, обсушите филе, крупно нарежьте, посолите и поперчите. Обжарьте до готовности со всех сторон на 2 ст. л. оливкового масла. Остудите. Опустите креветки в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут после повторного закипания. Откиньте на дуршлаг и полностью остудите. С хлеба срежьте корку, мякиш нарежьте кубиками со стороной около 1 см. Разогрейте в сковороде 3 ст. л. оливкового масла, добавьте раздавленный зубчик чеснока и прогревайте на слабом огне 3 минуты. Удалите чеснок. В ароматное масло выложите хлеб и обжарьте до золотистого цвета, периодически переворачивая. Промойте листья ромэна и айсберга, обсушите и порвите руками или нарежьте полосками. Для соуса: смешайте горчицу и мед, добавьте измельченный чеснок, яйца и лимонный сок. Взбейте до однородности. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте оставшееся оливковое масло и доведите соус до нужной консистенции. Соедините салатные листья, курицу, креветки и черри. Заправьте соусом, добавьте сухарики и тертый сыр. Украсьте перепелиными яйцами.

Домашний "Цезарь" с анчоусами

В этом варианте заправка отличается от классической: здесь используются майонез и натуральный йогурт в сочетании с анчоусами, дижонской горчицей и каперсами, что придает соусу выразительный вкус. Куриное филе обжаривается с добавлением белого сухого вина.

Ингредиенты (на 2 порции):

салат ромэн — 160 г

куриное филе — 200 г

помидоры черри — 100 г

тертый пармезан — 20 г

гренки — 2 горсти

оливковое масло — 4 ст. л.

белое сухое вино — по вкусу

Для соуса: майонез (150 г), натуральный йогурт (150 г), каперсы (20 г), дижонская горчица (20 г), филе анчоусов (100 г)

Промойте филе, нарежьте небольшими брусочками, посолите и поперчите. Обжарьте на оливковом масле, понемногу добавляя белое сухое вино. Для соуса: смешайте в блендере майонез, йогурт, каперсы, горчицу и анчоусы. Рецепт соуса рассчитан на 10 порций; для 2 порций салата понадобится 6 ст. л. готовой заправки. Промойте листья ромэна, обсушите и порвите на небольшие кусочки. Заправьте соусом. Добавьте курицу и перемешайте. Переложите салат на тарелку или в салатник, украсьте половинками черри, гренками и тертым пармезаном.

Подача на большом блюде

Этот салат подают не перемешанным, а красиво разложенным на большом блюде. В центре — обжаренное куриное филе, вокруг — брокколи, авокадо, сельдерей и салатный микс. Заправка с пармезаном подается отдельно, что позволяет воспринимать блюдо как теплый салат или полноценное второе.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе — 500 г

авокадо — 1 шт.

соцветия брокколи — 200 г

сельдерей — 2 стебля

салатный микс — 150 г

оливковое масло — 2 ст. л.

Для заправки: оливковое масло (5 ст. л.), столовый уксус (2 ст. л.), тертый пармезан (50 г), сахар (1 щепотка)

Разрежьте соцветия брокколи вдоль пополам. Разогрейте в большой сковороде 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте брокколи на среднем огне 5-6 минут. Переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте еще 1 ст. л. масла и выложите куриное филе. Посолите, поперчите и готовьте на среднем огне 6 минут. Переверните и жарьте еще 4-5 минут. Удалите жесткие жилки сельдерея и нарежьте стебли кусочками. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку и кожуру, нарежьте ломтиками. Для заправки: смешайте оливковое масло с уксусом, солью, сахаром и перцем. Добавьте половину тертого пармезана и взбейте погружным блендером. Выложите на большое блюдо салатный микс, брокколи, авокадо и сельдерей. В центре разместите куриное филе, нарезанное ломтиками. Посыпьте оставшимся пармезаном, заправку подайте отдельно.

Свежие яблоки и смородина

В этом рецепте курица маринуется в оливковом масле с чесноком и укропом, затем обжаривается на сковороде-гриль. В салат входят яблоки, сельдерей, грецкие орехи и тыквенные семечки. Заправка с бальзамическим уксусом и черной смородиной добавляет кисло-сладкую ноту, оттеняющую свежесть яблока.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе — 1 кг

сельдерей — 6 стеблей

зеленые яблоки — 2 шт.

чеснок — 1 зубчик

грецкие орехи — 50 г

тыквенные семечки — 30 г

кресс-салат — 100 г

укроп — 2 веточки, зеленый лук — 4 пера

оливковое масло — 4 ст. л.

бальзамический уксус — 2 ст. л.

черная смородина — 2 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

В большой миске смешайте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец. Положите куриное филе, несколько раз переверните и оставьте на 5 минут. Разогрейте сковороду-гриль с 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте филе на среднем огне по 7 минут с каждой стороны. Переложите на тарелку, накройте фольгой и через 10 минут нарежьте ломтиками. Измельчите зеленый лук и смешайте с бальзамическим уксусом и 2 ст. л. оливкового масла. Посолите, поперчите и перемешайте. Разрежьте яблоки пополам, очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками. Очистите сельдерей от жестких жилок и нарежьте. Обжарьте орехи и семечки на сухой сковороде около 3 минут, затем порубите. Соедините яблоки, сельдерей, смородину, орехи и семечки, добавьте половину заправки и аккуратно перемешайте. Разложите салат по тарелкам, добавьте ломтики курицы и полейте оставшейся заправкой.

Сладость фиников и солоноватость сыра

В этом салате выразительный контраст создают сладкие финики, солоноватый сыр и хрустящий бекон. Куриное филе обжаривается на смеси оливкового и сливочного масла, а заправка готовится из меда, дижонской горчицы и яблочного уксуса. Для такого сочетания лучше выбрать сыр с ярким солоноватым вкусом, например, пекорино.

Ингредиенты (на 8 порций):

филе куриной грудки — 2 шт.

бекон — 8 ломтиков

салатные листья — 100 г

шпинат — 100 г

финики — 8-10 шт.

твердый сыр — 80 г

оливковое масло — 2 ст. л., сливочное масло — 30 г

Для заправки: оливковое масло (2 ст. л.), яблочный уксус (1 ст. л.), мед (2 ч. л.), дижонская горчица (1,5 ч. л.), соль (¼ ч. л.), свежемолотый черный перец (по вкусу)

Обсушите филе бумажными полотенцами, посолите и поперчите. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. оливкового масла, добавьте сливочное масло и выложите курицу. Готовьте на среднем огне 7 минут, переверните и жарьте еще 5 минут. Снимите с огня, накройте фольгой и через 5 минут нарежьте ломтиками. В той же сковороде обжарьте бекон до хруста. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Остывший бекон наломайте небольшими кусочками. Удалите из фиников косточки, мякоть нарежьте полосками. Натрите сыр, порвите листья салата руками. Для заправки: смешайте оливковое масло, яблочный уксус, мед и горчицу. Посолите, поперчите и взбейте. Соедините в салатнике курицу, салатные листья, шпинат, сыр, бекон и финики. Полейте заправкой и перемешайте.

Средиземноморский стиль с моцареллой

Моцарелла, разноцветные черри и листья латука образуют привычную основу для салата в средиземноморском стиле. Куриное филе обжаривается небольшими кубиками, а заправка из оливкового масла, зернистой горчицы, соевого соуса и лимонного сока добавляет пикантности. Сухарики здесь являются важной частью текстуры, делая салат более интересным и сытным.

Ингредиенты (на 2 порции):

филе куриной грудки — 2 шт.

мини-моцарелла — 125 г

сухарики — 1 упаковка

салат-латук — 1 небольшой кочан

разноцветные помидоры черри — 125 г

оливковое масло — 5 ст. л.

зернистая горчица — 1 ст. л.

соевый соус — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Нарежьте куриное филе кубиками со стороной около 2 см. Разогрейте в большой сковороде 2 ст. л. оливкового масла, выложите курицу, посолите и поперчите. Обжаривайте около 8 минут, часто перемешивая, до золотистого цвета. Разрежьте шарики моцареллы и черри пополам. Отделите листья латука от кочана и порвите руками. Соедините в салатнике моцареллу, курицу, салат, помидоры и сухарики. Смешайте оставшиеся 3 ст. л. оливкового масла с горчицей, соевым соусом и лимонным соком. Взбейте вилкой до однородности, при необходимости посолите. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Свежесть яблока и феты

Яблоко добавляет салату свежую кисло-сладкую ноту, фета — солоноватость, а черри делают его сочным. Куриное филе обжаривается на сковороде и нарезается тонкими ломтиками. Заправка из оливкового масла, меда, бальзамического уксуса и чеснока объединяет ингредиенты, а обжаренные семечки добавляют легкий ореховый вкус и хруст.

Ингредиенты (на 2 порции):

салатный микс — 200 г

помидоры черри — 200 г

яблоко — 1 шт.

красная луковица — ½ шт.

чеснок — 1 зубчик

филе куриной грудки — 1 шт.

фета — 100 г

оливковое масло — 6 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ст. л.

мед — 1 ч. л.

тыквенные семечки — 1 ст. л.

подсолнечные семечки — 1 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Обсушите куриное филе бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Разогрейте в небольшой сковороде 2 ст. л. оливкового масла и жарьте курицу на среднем огне 6 минут. Переверните и готовьте еще 5 минут. Переложите на доску и немного остудите. Нарежьте филе поперек волокон тонкими ломтиками. Нарежьте яблоко тонкими дольками, лук — полукольцами. Разрежьте черри пополам, измельчите чеснок, нарежьте фету кубиками. Смешайте оставшееся оливковое масло с медом, бальзамическим уксусом и чесноком. Посолите, поперчите и взбейте венчиком или вилкой. На сухой сковороде обжарьте тыквенные и подсолнечные семечки до золотистого цвета. Разложите салатный микс по двум тарелкам. Добавьте курицу, яблоко, помидоры и лук, посыпьте фетой и семечками, полейте заправкой.

Запеченное мясо и нут

В этом варианте куриные голени запекаются в духовке. Блюдо хорошо вписывается в диетическое меню: голени подаются с нутом, зеленым перцем, оливками, черри и салатом романо. Фета, чеснок, петрушка и лимонный сок придают овощам средиземноморский характер.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриные голени — 4 шт.

фета — 100 г

консервированный нут — 120 г

помидоры черри — 250 г

зеленый сладкий перец — 1 шт.

зеленые оливки — 100 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

салат романо — 1 кочан

петрушка — 4 веточки

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 4 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу