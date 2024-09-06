Проблемы вторичной недвижимости в Сочи: как избежать покупки незаконного строения

Сочи вновь привлекает внимание покупателей недвижимости. Этот курорт, который активно принимает более 7 миллионов туристов в год, сталкивается с дефицитом предложений, особенно в пиковые сезоны. Растущий интерес к городу ведет к увеличению цен на жилье, что создает дополнительные риски для покупателей вторичной недвижимости.

В 2024 году ситуация с незаконным строительством изменилась. Власти начали принимать меры по борьбе с самозастройками, которые процветали с начала 2000-х. Ужесточение контроля и снос более 200 нелегальных строений стали основными шагами в этой борьбе. Тем не менее, случаи незаконного строительства все еще фиксируются, особенно в удаленных районах.

Приобретение жилья в Сочи, особенно на вторичном рынке в 2024 году, требует особого внимания. Чтобы не столкнуться с проблемами, следует обратить внимание на несколько важных аспектов.

Перед покупкой обязательно убедитесь, что у продавца есть все нужные документы, подтверждающие его право на недвижимость. Закажите выписку из ЕГРН, чтобы выявить возможные обременения или ограничения.

Необходимо проверить, были ли получены все разрешения на строительство. Запросите у продавца нужные документы, включая разрешение и акт о вводе в эксплуатацию. Особое внимание уделите правоустанавливающим документам на земельный участок.

Рекомендуется тщательно осмотреть квартиру или дом на предмет строительных недочетов. Обратите внимание на качество отделки и наличие трещин. Хорошо бы привлечь независимого специалиста.

В 2024 году консультация с юристом при покупке недвижимости в Сочи крайне важна для избежания рисков.

Следуя этим рекомендациям, можно сократить вероятность возникновения проблем и успешно завершить сделку.

Фото: commons.wikimedia.org/Евгений Лодянов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)