Мыс Фиолент, мыс Айя
Мыс Фиолент, мыс Айя
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:44

Сочи или Крым в бархатный сезон: где море теплее и отдых спокойнее в сентябре–октябре

Бархатный сезон: что выбрать для отдыха - Сочи или Крым

Бархатный сезон — моё любимое время для южных курортов. За последние годы я побывал и в Сочи, и в Крыму именно в сентябре-октябре, и теперь могу честно сравнить, где отдых ощущается теплее и комфортнее.

Погода и море

В Сочи море держится тёплым дольше — купаться можно почти до середины октября. В Крыму вода остывает быстрее, особенно на восточном побережье. Сентябрь ещё пляжный месяц, но уже в начале октября купание зависит от удачи.

Атмосфера

Сочи в бархатный сезон всё ещё оживлённый: работают кафе, набережные полны людей, много мероприятий. В Крыму к середине сентября темп заметно падает, часть кафе и развлечений закрывается, и отдых становится более спокойным и уединённым.

Экскурсии и природа

— В Сочи в это время особенно приятно ездить в горы Красной Поляны — нет летней жары, но всё ещё зелено.
— В Крыму бархатный сезон — лучшее время для походов по горам и прогулок по винодельням: солнце мягкое, а воздух прозрачен.

Личный опыт

В Сочи я купался в море даже в начале октября, а вечерами гулял по набережной с пледом и горячим чаем. В Крыму в те же даты море уже было прохладным, зато винные экскурсии и горные тропы оставили яркие впечатления. Там отдых был больше "для души", а в Сочи — активный и тёплый.

Итог

Если хочется именно купаться и чувствовать лето — лучше Сочи. Если нужен спокойный отдых с акцентом на природу и экскурсии — Крым. Бархатный сезон хорош в обоих вариантах, просто ритм у них разный.

