Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красная поляна
Красная поляна
© commons.wikimedia.org by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:54

Почему путешественники отказываются от Сочи: секрет лета в горах

Сочи или Красная Поляна: где на самом деле комфортнее летом

Жаркое лето и курортная суета у моря уже не так притягивают многих путешественников. Об этом рассказал автор блога "Тимур Угулава | Путешествия с душой", отметив, что даже при рекордных показателях турпотока на юге России он с супругой предпочитает горы побережью.

В этом сезоне статистика удивляет: только Сочинский национальный парк за неполное лето принял свыше 2 миллионов туристов. Однако в сети всё чаще появляются противоположные мнения — от заявлений о провале сезона до рассказов о пустующих пляжах.

"В июле на Красной Поляне всё было забито под завязку. Так ли во всех остальных локациях — не могу судить. Но точно можно сказать, что Сочи как был, так и остаётся главным курортом нашей страны", — отметил автор.

Личный опыт: море или горы?
По словам путешественника, они с супругой уже давно отказались от летних поездок в прибрежную часть Сочи. Причин несколько.

Во-первых, климат. Для человека, выросшего в условиях сурового Норильска, жара выше +30 °C при высокой влажности превращает отдых в испытание.

Во-вторых, цены. "Сейчас номер в отличном пятизвёздочном отеле Swissotel Камелия обойдётся за одну ночь в 40-50 тысяч рублей за категорию "стандарт”. Мы там были — оно того не стоит", — рассказал автор.

В-третьих, Черное море не стало для него идеальным местом для купания. Пляжный отдых он предпочитает проводить у более тёплых и чистых морей.

В итоге летом Сочи для них словно разделяется на два мира: шумное, жаркое и дорогое побережье и более спокойная горная часть, куда и лежит их путь.

Детство, пауза и возвращение
Знакомство с Сочи для блогера началось ещё в детстве. Будучи мальчиком из Норильска, он ежегодно приезжал сюда по путёвкам от Норильского комбината вместе с родителями. После суровых северных пейзажей южное солнце, вечнозелёные кусты и море казались почти магией.

Спустя 20 лет перерыва в 2018 году он вновь открыл для себя этот курорт, причём особенно полюбил его в осенние месяцы. Но летние визиты быстро разочаровали: жара, цены и людные пляжи убедили пару искать альтернативу.

Летняя Красная Поляна
На Красной Поляне обстановка совершенно иная. Здесь воздух свежее, утренние туманы ложатся в долины, а за полчаса на скоростном поезде из Адлера или на такси можно оказаться среди горных пейзажей. Это один из немногих курортов мира, где снег и субтропики соседствуют в пределах часа езды.

Экотропы ведут в реликтовые леса с папоротниками и вековыми буками, а канатные дороги поднимают на вершины свыше 2000 метров. Здесь можно выбрать как лёгкие прогулки с видами на хребет Ачишхо, так и более сложные маршруты — главное, что даже в жару дышится легче.

"Наш с Ксюшей любимый формат — сначала остановиться в любимом глэмпинге в местечке Чвижепсе и буквально зависнуть на 2-3 дня в лесу, но без отказа от комфорта", — поделился он.

Затем они отправляются в саму Красную Поляну, чтобы пройти десятки тысяч шагов по экотропам и насладиться видами лугов, гор и кавказских серн.

Цены и атмосфера
Даже в пик сезона здесь бывает многолюдно, но до уровня курортной толкучки Сочи это не дотягивает. К тому же ценовая политика более мягкая: тарифы курортные, но не перегретые до абсурда.

В итоге, по мнению автора, Красная Поляна предлагает летом баланс активного отдыха, уединения и разумных затрат. И именно сюда хочется возвращаться вновь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палаточный рай: каково это - просыпаться на пляже Гавайев сегодня в 6:15

Как живут те, кто выбирает палатку у берега на Гавайях

Личный опыт жизни в палатке на гавайском пляже: утро, океан и серферы.

Читать полностью » Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев сегодня в 5:11

Как я провёл день у океана на Гавайях и запомнил его навсегда

Мой идеальный день на побережье Гавайев: от кофе на рассвете до заката на песке.

Читать полностью » Мой опыт встречи с морской черепахой на Гавайях сегодня в 4:07

Где живут морские черепахи на Гавайях и как их найти

Моя встреча с черепахой на Гавайях: где искать и почему нельзя трогать.

Читать полностью » Гавайские пляжи: серферы, закаты и соломенные домики сегодня в 3:04

Мой день на гавайском пляже: вайб, который невозможно забыть

Гавайские пляжи — это не только океан. Это целый вайб, в котором хочется остаться.

Читать полностью » Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии сегодня в 2:29

Миллионы туристов едут сюда вместо Берлина — город поразил атмосферой и расположением

Кёльн уверенно выходит из тени Берлина: собор, старый город, мост любви и гастрономия делают его новой звездой туристической карты Германии.

Читать полностью » Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты сегодня в 1:12

Этот элемент гардероба превращает туриста в чужака в Италии — и не только в Риме

В Италии шорты могут стать не просто неудобным выбором, а настоящей социальной ошибкой. Разбираемся, где их можно носить, а где лучше воздержаться.

Читать полностью » Стало известно, будет ли дешевле цена, если покупать билеты на поезд сразу в обе стороны сегодня в 0:27

Хитрый способ покупки билетов снижает цену обратного пути на пятую часть

Путешествие поездом может стоить почти вдвое дешевле. Разбираем рабочие способы сэкономить, от раннего бронирования до скрытых акций РЖД.

Читать полностью » АТОР: Крым привлекает туристов не только морем, но и авторской кухней и энотуризмом вчера в 23:31

Забудьте про пляжи: как Крым превращается в столицу еды и вина

Вино из Севастополя, сыр с Ай-Петри, финиковый шоколад и свежие устрицы — гастрономический Крым откроется вам с неожиданной стороны.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Спорт и фитнес

Мышцы задней цепи помогают снизить риск травм и улучшить осанку
Еда

Правило трёх шагов для приготовления яичницы без прилипания
Питомцы

Агрессия у кошек — симптомы и способы коррекции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru