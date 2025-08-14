Почему путешественники отказываются от Сочи: секрет лета в горах

Жаркое лето и курортная суета у моря уже не так притягивают многих путешественников. Об этом рассказал автор блога "Тимур Угулава | Путешествия с душой", отметив, что даже при рекордных показателях турпотока на юге России он с супругой предпочитает горы побережью.

В этом сезоне статистика удивляет: только Сочинский национальный парк за неполное лето принял свыше 2 миллионов туристов. Однако в сети всё чаще появляются противоположные мнения — от заявлений о провале сезона до рассказов о пустующих пляжах.

"В июле на Красной Поляне всё было забито под завязку. Так ли во всех остальных локациях — не могу судить. Но точно можно сказать, что Сочи как был, так и остаётся главным курортом нашей страны", — отметил автор.

Личный опыт: море или горы?

По словам путешественника, они с супругой уже давно отказались от летних поездок в прибрежную часть Сочи. Причин несколько.

Во-первых, климат. Для человека, выросшего в условиях сурового Норильска, жара выше +30 °C при высокой влажности превращает отдых в испытание.

Во-вторых, цены. "Сейчас номер в отличном пятизвёздочном отеле Swissotel Камелия обойдётся за одну ночь в 40-50 тысяч рублей за категорию "стандарт”. Мы там были — оно того не стоит", — рассказал автор.

В-третьих, Черное море не стало для него идеальным местом для купания. Пляжный отдых он предпочитает проводить у более тёплых и чистых морей.

В итоге летом Сочи для них словно разделяется на два мира: шумное, жаркое и дорогое побережье и более спокойная горная часть, куда и лежит их путь.

Детство, пауза и возвращение

Знакомство с Сочи для блогера началось ещё в детстве. Будучи мальчиком из Норильска, он ежегодно приезжал сюда по путёвкам от Норильского комбината вместе с родителями. После суровых северных пейзажей южное солнце, вечнозелёные кусты и море казались почти магией.

Спустя 20 лет перерыва в 2018 году он вновь открыл для себя этот курорт, причём особенно полюбил его в осенние месяцы. Но летние визиты быстро разочаровали: жара, цены и людные пляжи убедили пару искать альтернативу.

Летняя Красная Поляна

На Красной Поляне обстановка совершенно иная. Здесь воздух свежее, утренние туманы ложатся в долины, а за полчаса на скоростном поезде из Адлера или на такси можно оказаться среди горных пейзажей. Это один из немногих курортов мира, где снег и субтропики соседствуют в пределах часа езды.

Экотропы ведут в реликтовые леса с папоротниками и вековыми буками, а канатные дороги поднимают на вершины свыше 2000 метров. Здесь можно выбрать как лёгкие прогулки с видами на хребет Ачишхо, так и более сложные маршруты — главное, что даже в жару дышится легче.

"Наш с Ксюшей любимый формат — сначала остановиться в любимом глэмпинге в местечке Чвижепсе и буквально зависнуть на 2-3 дня в лесу, но без отказа от комфорта", — поделился он.

Затем они отправляются в саму Красную Поляну, чтобы пройти десятки тысяч шагов по экотропам и насладиться видами лугов, гор и кавказских серн.

Цены и атмосфера

Даже в пик сезона здесь бывает многолюдно, но до уровня курортной толкучки Сочи это не дотягивает. К тому же ценовая политика более мягкая: тарифы курортные, но не перегретые до абсурда.

В итоге, по мнению автора, Красная Поляна предлагает летом баланс активного отдыха, уединения и разумных затрат. И именно сюда хочется возвращаться вновь.