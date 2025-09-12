Раньше только КПП, теперь и море: как изменилась дорога в Абхазию
С 30 августа стартует регулярное морское сообщение между Сочи и столицей Абхазии. Пассажиров будут перевозить на скоростном судне типа "Комета".
График и условия поездки
-
Рейсы: еженедельно, по выходным.
-
Срок действия маршрута: до начала октября.
-
Время в пути: около 2 часов.
-
Вместимость судна: до 120 пассажиров.
-
Цена билета туда-обратно: 2000-2500 руб.
Первый пробный рейс по маршруту выполнили ещё 6 августа на "Космонавте Павле Поповиче". После успешного запуска перевозчик решил наладить регулярное сообщение.
Реакция туристов
Многие отдыхающие положительно восприняли появление морской линии:
-
альтернатива автомобильной и железнодорожной дороге,
-
комфорт и скорость в пути,
-
доступная стоимость билетов.
Контекст
Развитие транспортного сообщения с Абхазией набирает обороты:
-
с мая 2025 года между странами выполняются регулярные авиарейсы,
-
действует электричка по маршруту Сириус — Сухум,
-
ранее попасть в республику можно было только через наземные КПП.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru