Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Абхазия
Абхазия
© Уласная праца by Vacheraindeli is licensed under Creative Commons Пазначэнне аўтарства - На тых самых умовах 3.0 Міжнародны
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:54

Раньше только КПП, теперь и море: как изменилась дорога в Абхазию

После пробного рейса запущено регулярное морское сообщение между Сочи и Сухумом

С 30 августа стартует регулярное морское сообщение между Сочи и столицей Абхазии. Пассажиров будут перевозить на скоростном судне типа "Комета".

График и условия поездки

  • Рейсы: еженедельно, по выходным.

  • Срок действия маршрута: до начала октября.

  • Время в пути: около 2 часов.

  • Вместимость судна: до 120 пассажиров.

  • Цена билета туда-обратно: 2000-2500 руб.

Первый пробный рейс по маршруту выполнили ещё 6 августа на "Космонавте Павле Поповиче". После успешного запуска перевозчик решил наладить регулярное сообщение.

Реакция туристов

Многие отдыхающие положительно восприняли появление морской линии:

  • альтернатива автомобильной и железнодорожной дороге,

  • комфорт и скорость в пути,

  • доступная стоимость билетов.

Контекст

Развитие транспортного сообщения с Абхазией набирает обороты:

  • с мая 2025 года между странами выполняются регулярные авиарейсы,

  • действует электричка по маршруту Сириус — Сухум,

  • ранее попасть в республику можно было только через наземные КПП.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка к поездке на автодоме в США включает планирование маршрута и бронирование кемпингов сегодня в 11:56

Как правильно подготовиться к первому путешествию в автодоме

Путешествие на автодоме требует подготовки: проверка техники, план маршрута, бронирование кемпингов и список вещей помогут сделать первую поездку комфортной.

Читать полностью » Путешествия на автодомах в США стали частью культурной традиции сегодня в 10:51

Автодом вместо отеля: секрет популярности RV-путешествий в США

Путешествия на автодомах в США популярны благодаря культуре дорог, развитой инфраструктуре и свободе выбирать маршрут без привязки к отелям.

Читать полностью » Программы Junior Ranger действуют в национальных парках США для детей сегодня в 9:50

Junior Ranger: как ребёнок может почувствовать себя защитником парков США

Программы «Junior Ranger» в США помогают детям изучать природу и историю национальных парков, выполняя задания и получая значки защитников природы.

Читать полностью » Семьи в США заранее бронируют места в кемпингах национальных парков сегодня в 8:47

Как американские семьи готовятся к ночам под звёздами в национальных парках

Семьи в США тщательно готовятся к кемпингу: бронируют места, собирают палатки, спальники и продукты, планируют маршруты и учитывают правила безопасности в парках.

Читать полностью » Рейнджеры в национальных парках США совмещают охрану природы и работу с туристами сегодня в 7:40

Кто такие рейнджеры и почему они стали символом американских парков

Рейнджеры национальных парков США — это хранители природы и проводники для туристов: они патрулируют, охраняют экосистемы и помогают гостям открыть парк с новой стороны.

Читать полностью » Кемпинг в национальных парках США регулируется системой бронирования сегодня в 6:38

Кемпинг в Америке: что скрывается за романтикой ночёвки в парках

Кемпинг в национальных парках США — это организованные ночёвки в палатках или трейлерах: бронирование мест, удобства и традиции делают отдых безопасным и ярким.

Читать полностью » Подземные города Каппадокии уходят вглубь на десятки метров сегодня в 5:25

Что скрывают глубины Каппадокии: тайны подземных катакомб

Подземные пещеры и катакомбы Каппадокии уходят вглубь на десятки метров. Туристы открывают древние города с залами, церквями и лабиринтами.

Читать полностью » Национальные парки США сочетают природу и развитую туристическую инфраструктуру сегодня в 4:36

Лучшее шоу на рассвете: секрет популярности американских национальных парков

Национальные парки США — это не только природа, но и инфраструктура: дороги, кемпинги, центры посетителей и рейнджеры создают культ семейных путешествий и рассветных впечатлений.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области пункт сдачи ОГЭ заняли под выборы, школьникам пришлось ехать за 29 км
Садоводство

Скошенную траву и падалицу рекомендуют закладывать в компостную кучу
Еда

Средиземноморская диета снижает риск деменции даже при гене APOE4 — исследование
Туризм

Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах
Спорт и фитнес

Динамическая разминка эффективнее статической растяжки перед бегом — мнение экспертов
Дом

Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна
Питомцы

Кошки общаются с людьми с помощью интонаций, жестов и взгляда
Красота и здоровье

Гроке: лак остаётся прочнее после обезжиривания ногтей перед нанесением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet