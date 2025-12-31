Праздник под вопросом? Что происходит в Сочи из-за непогоды

Непогода в Сочи в последний день года привела к перебоям в электроснабжении и осложнила работу коммунальных служб. Шторм сопровождается сильным ветром, осадками и ухудшением обстановки в горных районах. Об этом сообщает администрация курортного города в официальном Telegram-канале.

Штормовая обстановка и прогнозы

По данным синоптиков, в течение 31 декабря в Сочи ожидается усиление ветра и шторм на море силой до шести баллов. Осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, что нетипично для прибрежных районов курорта. Специалисты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся как минимум до 1 января.

Отключения электроэнергии

Последствия шторма уже затронули городскую инфраструктуру. В Сочи зафиксированы точечные отключения электроэнергии, причиной которых стало налипание мокрого снега на линии электропередачи. Наиболее сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, где энергетики ведут восстановительные работы.

В администрации города сообщили, что социально значимые учреждения при необходимости будут переведены на резервное электроснабжение с использованием дизельных генераторов.

Работа энергетиков в сложных условиях

В энергокомпании "Россети Юг" уточнили, что в горных районах Сочи шторм повалил деревья и привёл к образованию высоких сугробов. Это существенно осложняет доступ к повреждённым энергообъектам. В отдельных случаях специалистам приходится добираться к местам аварий пешком, используя снегоступы.