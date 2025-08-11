Эти сувениры везут из Сочи даже те, кто клялся ничего не покупать
Сочи — это не только море и горы, но и настоящая сокровищница сувениров. Здесь можно найти подарки на любой вкус и бюджет: от гастрономических деликатесов до аутентичных изделий ручной работы. Главное — знать, что стоит брать, а чего лучше избегать.
Ограничения и нюансы
Перед тем как приступить к шопингу, важно помнить: вывоз некоторых товаров ограничен.
- Лимит — на вывоз рыбы.
- Запрет — на лечебные растения.
А вот вина, чай, мед и магниты можно брать без ограничений.
Популярные и редкие сувениры
Изделия из дерева
Особой ценностью обладают вещи из самшита или можжевельника — ступки, ложки, разделочные доски. Однако покупать их стоит только у официальных производителей, чтобы не поощрять незаконную вырубку реликтовых деревьев.
Магниты с юмором
Если устали от стандартных сувенирных магнитов, присмотритесь к дизайнерским вариантам. Например, магнит в стиле этикетки духов "Chanel №5", но с надписью "Churchhela №5" — уже маленькая классика.
Украшения с кавказским характером
Серебряные подвески с очертаниями гор или перстни с гравировкой вершин — отличный вариант для ценителей. Более доступные модели изготавливают с элементами древесины.
Теплые подарки из козьей шерсти
Варежки, носки, свитера, лечебные пояса и даже одеяла из козьего пуха — практичные и атмосферные сувениры. Цены варьируются от 200 рублей за носки до 2000 за одеяло.
Наборы для выращивания растений
Магнолия, сочинский эвкалипт или пальма в стильной банке — подарок для садоводов. Стоимость — 350-550 рублей.
Гастрономические сувениры
- Мандариновый сироп — универсальная добавка к десертам, мясу и напиткам.
- Эвкалипт — и чай, и пряность, и средство от простуды.
- Пастила — сладкий "лаваш" из ягод и фруктов.
- Адамов корень — лечебное средство с антисептическими свойствами.
- Варенье из фейхоа и грецкого ореха — экзотично и полезно.
- Каштановый мед — деликатес, встречающийся только в Сочи.
- Краснодарский чай — символ региона, от черного до травяных сборов.
- Вяленая и копченая рыба — камбала, хамса, барабулька.
- Бастурма, суджук, сыры — мясные и молочные деликатесы Кавказа.
- Ткемали и аджика — для любителей острых соусов.
Алкогольные подарки
- Вина Кубани и Абхазии — от "Шардоне Крю Лермонт" до домашнего вина.
- "Дары Красной Поляны" — бальзамы и настойки с травами.
- Чача — крепкий кавказский символ, который лучше брать в специализированных магазинах.
Для женщин
- Краснополянская косметика — натуральные средства из трав.
- Масляные духи — капля, и аромат держится весь день.
- Косметика с муцином улитки — от фермы Image Snail Sochi.
- Красная или черная пемза — практичный аксессуар для ухода за стопами.
Для мужчин
- Сувенирное оружие — ножи и кинжалы.
- Наборы шампуров — с аксессуарами в деревянном кейсе.
- Кожаные изделия — ремни, портмоне из кожи страуса.
Сезонные находки
Летом — футболки и тельняшки с морской тематикой, свежие персики, инжир, виноград. Зимой — шапки-ушанки с олимпийской символикой, пряники и рождественские ярмарки. Осенью радуют хурма, гранаты и киви, весной — шелковица и черешня.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru