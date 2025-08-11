Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 0:39

Эти сувениры везут из Сочи даже те, кто клялся ничего не покупать

Сувениры из Сочи: изделия из самшита, чача и краснополянская косметика

Сочи — это не только море и горы, но и настоящая сокровищница сувениров. Здесь можно найти подарки на любой вкус и бюджет: от гастрономических деликатесов до аутентичных изделий ручной работы. Главное — знать, что стоит брать, а чего лучше избегать.

Ограничения и нюансы

Перед тем как приступить к шопингу, важно помнить: вывоз некоторых товаров ограничен.

  • Лимит — на вывоз рыбы.
  • Запрет — на лечебные растения.

А вот вина, чай, мед и магниты можно брать без ограничений.

Популярные и редкие сувениры

Изделия из дерева

Особой ценностью обладают вещи из самшита или можжевельника — ступки, ложки, разделочные доски. Однако покупать их стоит только у официальных производителей, чтобы не поощрять незаконную вырубку реликтовых деревьев.

Магниты с юмором

Если устали от стандартных сувенирных магнитов, присмотритесь к дизайнерским вариантам. Например, магнит в стиле этикетки духов "Chanel №5", но с надписью "Churchhela №5" — уже маленькая классика.

Украшения с кавказским характером

Серебряные подвески с очертаниями гор или перстни с гравировкой вершин — отличный вариант для ценителей. Более доступные модели изготавливают с элементами древесины.

Теплые подарки из козьей шерсти

Варежки, носки, свитера, лечебные пояса и даже одеяла из козьего пуха — практичные и атмосферные сувениры. Цены варьируются от 200 рублей за носки до 2000 за одеяло.

Наборы для выращивания растений

Магнолия, сочинский эвкалипт или пальма в стильной банке — подарок для садоводов. Стоимость — 350-550 рублей.

Гастрономические сувениры

  • Мандариновый сироп — универсальная добавка к десертам, мясу и напиткам.
  • Эвкалипт — и чай, и пряность, и средство от простуды.
  • Пастила — сладкий "лаваш" из ягод и фруктов.
  • Адамов корень — лечебное средство с антисептическими свойствами.
  • Варенье из фейхоа и грецкого ореха — экзотично и полезно.
  • Каштановый мед — деликатес, встречающийся только в Сочи.
  • Краснодарский чай — символ региона, от черного до травяных сборов.
  • Вяленая и копченая рыба — камбала, хамса, барабулька.
  • Бастурма, суджук, сыры — мясные и молочные деликатесы Кавказа.
  • Ткемали и аджика — для любителей острых соусов.

Алкогольные подарки

  • Вина Кубани и Абхазии — от "Шардоне Крю Лермонт" до домашнего вина.
  • "Дары Красной Поляны" — бальзамы и настойки с травами.
  • Чача — крепкий кавказский символ, который лучше брать в специализированных магазинах.

Для женщин

  • Краснополянская косметика — натуральные средства из трав.
  • Масляные духи — капля, и аромат держится весь день.
  • Косметика с муцином улитки — от фермы Image Snail Sochi.
  • Красная или черная пемза — практичный аксессуар для ухода за стопами.

Для мужчин

  • Сувенирное оружие — ножи и кинжалы.
  • Наборы шампуров — с аксессуарами в деревянном кейсе.
  • Кожаные изделия — ремни, портмоне из кожи страуса.

Сезонные находки

Летом — футболки и тельняшки с морской тематикой, свежие персики, инжир, виноград. Зимой — шапки-ушанки с олимпийской символикой, пряники и рождественские ярмарки. Осенью радуют хурма, гранаты и киви, весной — шелковица и черешня.

