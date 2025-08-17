Меньше людей, больше бонусов: туристы выбирают Сочи, но не тот, к которому вы привыкли

Горы без снега — тоже курорт. Российские туристы всё чаще выбирают Сочи для летнего отпуска, и немалую роль в этом играют ощутимые скидки. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отдых в горном кластере летом может быть дешевле зимнего на 30-50%.

Отели делают выгодные предложения

Особенно заметно падение цен в четырехзвездочных гостиницах Красной Поляны — именно они чаще всего участвуют в акциях. Представители туроператора "Интурист" отмечают:

"Летний отдых в горах Сочи — это выгодно. А в будние дни — ещё выгоднее".

Многие отели предлагают спецпредложения для тех, кто бронирует короткие туры в будни. Кроме снижения стоимости проживания, туристам доступны и дополнительные услуги, например:

бесплатный трансфер на море;

билеты на канатные дороги;

скидки на спа и питание.

Летние горы — альтернатива пляжному сезону

Летняя Красная Поляна — это не только свежий воздух и тишина, но и отличная возможность сэкономить. Без толп, с приятным климатом и живописными видами — такой Сочи понравится тем, кто ищет уединение и комфорт.