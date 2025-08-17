Меньше людей, больше бонусов: туристы выбирают Сочи, но не тот, к которому вы привыкли
Горы без снега — тоже курорт. Российские туристы всё чаще выбирают Сочи для летнего отпуска, и немалую роль в этом играют ощутимые скидки. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отдых в горном кластере летом может быть дешевле зимнего на 30-50%.
Отели делают выгодные предложения
Особенно заметно падение цен в четырехзвездочных гостиницах Красной Поляны — именно они чаще всего участвуют в акциях. Представители туроператора "Интурист" отмечают:
"Летний отдых в горах Сочи — это выгодно. А в будние дни — ещё выгоднее".
Многие отели предлагают спецпредложения для тех, кто бронирует короткие туры в будни. Кроме снижения стоимости проживания, туристам доступны и дополнительные услуги, например:
- бесплатный трансфер на море;
- билеты на канатные дороги;
- скидки на спа и питание.
Летние горы — альтернатива пляжному сезону
Летняя Красная Поляна — это не только свежий воздух и тишина, но и отличная возможность сэкономить. Без толп, с приятным климатом и живописными видами — такой Сочи понравится тем, кто ищет уединение и комфорт.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru