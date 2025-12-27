Отели почти забиты, трассы готовы: зимний Сочи входит в пиковый режим

Зимний туристический сезон в горном кластере Сочи стартовал раньше обычного и сразу задал высокий темп. Курорты готовятся к пиковым нагрузкам в новогодние праздники, расширяя инфраструктуру и программу отдыха, а загрузка отелей уже близка к максимальной. Об этом сообщает портал администрации Краснодарского края, публикуя данные о начале сезона и прогнозах турпотока.

Старт сезона и ожидания по турпотоку

Традиционно первым зимний сезон открыл курорт Красная Поляна — официальное начало катания состоялось 26 декабря. В ближайшие дни к нему присоединятся еще два крупных курорта горного кластера — "Роза Хутор" и "Газпром Поляна".

По словам заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инны Петуховой, интерес к горнолыжному отдыху в Большом Сочи остается стабильно высоким.

"Ежегодно сотни тысяч туристов выбирают горнолыжные курорты Большого Сочи. В этом сезоне работают 65 канатных дорог и 125 классифицированных трасс, протяженностью 170 километров. Прогнозируем, что отели курортов горного кластера в пиковые праздничные дни будут заполнены на 90 процентов. Планируемый поток туристов в праздники в горном кластере составит порядка 80 тысяч туристов", — рассказала Инна Петухова.

Возможности курорта Красная Поляна

В сезоне 2025-2026 на курорте Красная Поляна гостям доступны 30 километров трасс, восемь фрирайд-зон, два сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников, работающих на высотах от 540 до 2300 метров над уровнем моря. По мере формирования устойчивого снежного покрова на уровнях 960-1460 метров планируется запуск вечернего катания.

Особенностью курорта остается одна из самых протяженных зон вечернего спуска в горном кластере Сочи — трасса длиной около пяти километров, предназначенная для катания под звездным небом. Это направление традиционно пользуется спросом у опытных лыжников и сноубордистов.

Новые объекты и развлечения

Одним из ключевых событий сезона станет открытие парка "Дача Альпача" на Поляне 960. Кроме того, в преддверии зимнего сезона на Красной Поляне начал работу первый в России высокогорный музей современного искусства "Красные Горки".

Всего на курорте подготовили более ста форматов отдыха. В их числе горнолыжные школы, детский клуб "Три вершины", фаст-треки, сноупарки, полеты на параплане и доступ к тематическим объектам Сочи-Парка. Таким образом, курорт ориентирован не только на любителей активного катания, но и на семейный и событийный туризм.

"Роза Хутор": акцент на разнообразие

Курорт "Роза Хутор" также предлагает широкий спектр активностей. Помимо горнолыжных трасс и ски-пассов, для гостей работают смотровая площадка на высоте 2320 метров с панорамными видами на Кавказский хребет и Черное море, каток, этно-хутор "Шишин двор" и музей археологии.

Среди популярных развлечений — Хаски Хутор и Родельбан, представляющий собой сани, движущиеся по рельсам со скоростью до 40 километров в час. Эти объекты ориентированы на туристов, которые совмещают катание с экскурсионным и семейным отдыхом.

"Газпром Поляна" и праздничная программа

Курорт "Газпром Поляна" объединяет две горные вершины — Лауру и Альпику. Здесь расположены два пятизвездочных отеля, два горных СПА-комплекса, торгово-развлекательный центр "Галактика", 40 километров горнолыжных трасс и 12 километров трасс для беговых лыж.

Курорт остается единственным в горном Сочи, где системно развивается беговое лыжное катание. На высоте около 1500 метров созданы условия как для конькового хода, так и для классического стиля, с качественно подготовленной трассой.

С 28 декабря 2025 года по 7 января 2026 года на "Газпром Поляне" пройдет ежедневная праздничная программа, приуроченная к Новому году и Рождеству. Гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и сказочными персонажами, а также семейные мероприятия на фоне заснеженных гор.