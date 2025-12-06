Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
сочи
сочи
© flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:05

Осторожно, две скорости: рынок Сочи раскололся: пока один район спит, другой показывает бешеный рост

Цены на вторичку в Адлере выросли на 12% за год — Бобровская

Сочинский рынок жилья снова показывает, как один город может жить сразу в двух скоростях: в среднем рост умеренный, но по районам всплески выглядят двузначными. Об этом сообщает "Ъ-Сочи". По данным "Циан", в ноябре 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках Сочи достигла 433 тыс. руб., а на вторичном рынке — 321 тыс. руб.

Что происходит с ценами в целом: годовая динамика двух рынков

За последние 12 месяцев жильё в новых домах подорожало в среднем на 4%, а на вторичке — на 2%. При этом аналитики подчёркивают, что средние значения скрывают сильные районные отличия: рынок внутри города неоднороден, и именно на уровне районов видны самые резкие движения.

На ценовую картину, как отмечается, повлияли и изменения ипотечных программ: они поддержали спрос в отдельных сегментах и в целом подтолкнули стоимость вверх. То есть даже при осторожности покупателей часть сделок продолжает "держать" рынок.

Где рост максимальный: Адлер на вторичке и Лазаревское в новостройках

Сильнее всего вторичное жильё подорожало в Адлерском районе — на 12% за год. Это и сделало Адлер лидером по росту цен на "вторичку" внутри Сочи. В сегменте новостроек максимальный рост зафиксирован в Лазаревском районе — 5%.

Такая развилка показывает, что спрос и предложение распределяются по-разному в зависимости от типа жилья. Там, где покупатели выбирают готовый фонд и возможность заселиться сразу, динамика может быть резче, чем в объектах, где цена сильнее зависит от стадий строительства и ипотечного спроса.

Почему вторичка популярнее: 80% спроса и "минус 35%" к новостройкам

Ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская сообщила, что за последний год в Сочи на одну сделку с новостройкой приходилось четыре сделки на вторичном рынке. Спрос распределён как 20% к 80% в пользу вторичного жилья. Основные причины — цена и скорость: вторичка примерно на 35% дешевле новостроек, к тому же покупатели могут торговаться и заселиться сразу.

При этом интерес к новостройкам "под ключ" постепенно растёт, но многие по-прежнему выбирают экономию и берут квартиры в черновой отделке. Вторичный рынок удерживает привлекательность за счёт широты предложения и отсутствия ожидания сдачи дома.

Элитный разрыв и ликвидность: что видно по объявлениям

Ценовой разрыв между элитным и бюджетным сегментами остаётся крупным. В 10% самых дорогих новостроек квадратный метр стоит в пять раз дороже, чем в 10% самых доступных объектов. На вторичном рынке разрыв тоже заметный — около 4,5 раза.

Отдельно приводится индикатор "живости" вторички: средний срок размещения объявления о продаже на "Циане" составляет 97 дней. В целом аналитики считают, что в Сочи вторичный рынок сохраняет более высокую ликвидность и востребованность по сравнению с первичным сегментом, а выбор покупателей чаще строится вокруг четырёх факторов — цены, торга, скорости заселения и рисков ожидания новостройки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на аренду в Москве упал на 22% за год — Полякова вчера в 9:03
50 на 50: половина собственников готова сбавить цену, остальные ждут январского ажиотажа

Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре резко снизился, но цены пока не сдают позиции. Что удерживает ставки и когда возможны скидки?

Читать полностью » Аренда однокомнатных квартир подешевела на 0.5% — Луценко вчера в 8:54
Арендодатели сдали позиции: исследование показало, как изменился баланс сил на рынке

Аренда жилья в ноябре продолжила снижение и вернулась к уровню августа. Аналитики фиксируют смену сил: теперь условия всё чаще диктуют арендаторы.

Читать полностью » Стресс при продаже единственного жилья способен вызвать психоз и последующее оспаривание сделки — психиатр Холодов 04.12.2025 в 22:44
Недвижимость не прощает ошибок: скрытые сигналы, что продавец "выпал из реальности"

История с возвращённой квартирой Ларисы Долиной показала, как кратковременная утрата ориентировки продавца может превратить обычную сделку в затяжной конфликт.

Читать полностью » Эксперт Бондарев: Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры 04.12.2025 в 14:39
Ипотека превращается в ловушку: продажи квартир растут быстрее ставок по кредитам

Россияне в 2,5 раза чаще продают ипотечные квартиры из-за роста платежей и падения доходов. Эксперты предупреждают: в 2026 году ситуация ухудшится.

Читать полностью » Генпрокуратура предложила обсудить охлаждение сделок с недвижимостью по 04.12.2025 в 11:26
Рынку недвижимости готовят ледяную паузу: сделки могут замораживать при малейшем подозрении

Генпрокуратура предложила вводить «период охлаждения» для подозрительных сделок с недвижимостью — чтобы остановить мошенничество и защитить продавцов.

Читать полностью » Чёткие условия оплаты и расторжения защищают арендатора — риелтор Апрелев 03.12.2025 в 16:18
Сделка аренды может обернуться сюрпризом: один пропущенный пункт превращает жильё в источник риска

Эксперт объясняет, какие пункты договора помогают защитить арендатора и почему проверка намерений собственника может предотвратить серьёзные конфликты.

Читать полностью » История с квартирой Долиной стала прецедентом спорных сделок — юрист Алешкин 03.12.2025 в 13:11
Сделка признана недействительной — и покупатель остаётся ни с чем: как работает схема Долиной

Юристы объясняют, как иски о неосновательном обогащении могут помочь вернуть деньги покупателям, потерявшим имущество из-за спорных решений по "схеме Долиной".

Читать полностью » Снятие человека с регистрации без согласия возможно только через суд — юрист Айвар 03.12.2025 в 13:01
Формальная прописка превращает квартиру в объект с невидимыми ограничениями: сделки буксуют, риски растут

Регистрация в квартире может обернуться устойчивым правом проживания для вписанного гражданина, а попытка выписки — затяжным судебным процессом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Зимние горячие источники в России привлекают туристов контрастом температур — Яндекс Путешествия
Спорт и фитнес
Упражнения на кровати помогают пожилым укрепить мышцы живота — Eat This, Not That
Питомцы
Собаки видят мир в синих и жёлтых тонах — ветеринар Каролина Сильва Роха
Наука
В Боливии нашли 16000 следов динозавров у древнего берега — PLOS One
Советы и рекомендации
Страховку в ЖКУ-платежке признали необязательной — Хмелевской
Садоводство
Спирея создаёт пышный декоративный бордюр на уличной стороне забора
ДФО
В Бурятии открыли новую экотропу Болхойн аршаан — Минтуризма
ЦФО
Тульская область вошла в топ-3 по безналичной оплате проезда — СберТройка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet