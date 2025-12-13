Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Идеи для активного отдыха зимой
© https://unsplash.com by Filip is licensed under Free
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:57

Белый шторм над курортом: сильные снегопады накроют сочинские горы

В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в горной зоне Сочи в предстоящие выходные, и городские власти уже перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация курорта, предупреждая о сильных снегопадах и возможных ограничениях для транспорта.

Прогноз снегопадов в горах

По данным синоптиков, 13 декабря в горной части Сочи прогнозируются интенсивные осадки. В течение субботы может выпасть 20-25 миллиметров снега, что существенно осложнит обстановку на высокогорных участках. Такие объёмы осадков характерны для мощных снегопадов и требуют оперативной работы коммунальных и спасательных служб.

Власти отмечают, что погодная ситуация будет развиваться быстро, поэтому мониторинг состояния дорог и склонов ведётся в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется безопасности туристов и местных жителей, находящихся в горном кластере.

Меры безопасности и ограничения

На фоне прогноза администрация курорта ввела ряд ограничений. В частности, установлен запрет на въезд в горный кластер автомобилей, не оснащённых зимними шинами. Это решение направлено на снижение риска ДТП и заторов в условиях снегопада. В мэрии подчеркнули: "Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, запрещен. В случае ЧС необходимо звонить по номеру "112"", — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Городские службы переведены в усиленный режим работы. Это касается дорожных организаций, коммунальных предприятий и экстренных подразделений, которые готовы реагировать на возможные нештатные ситуации, связанные с осадками и ухудшением видимости.

Контроль со стороны оперативного штаба

Ситуацию взял на контроль оперативный штаб Сочи. Его специалисты координируют действия различных ведомств и отслеживают изменения погодных условий в режиме реального времени. Такой формат позволяет оперативно принимать решения — от расчистки дорог до введения дополнительных ограничений при необходимости.

В администрации подчёркивают, что подобные меры носят превентивный характер. Они направлены на то, чтобы минимизировать последствия снегопадов и обеспечить устойчивую работу инфраструктуры в период неблагоприятной погоды.

