Сочи лидирует, но где дешевле всего отдохнуть с детьми
По данным сервиса бронирования отелей и квартир "Твил", самым популярным направлением для отдыха с детьми в сентябре 2025 года стал Сочи. На этот курорт Краснодарского края пришлось 21% всех бронирований.
Другие востребованные города
Ялта и Санкт-Петербург заняли второе место, набрав по 5% бронирований.
На третьей позиции оказалась Феодосия.
В рейтинг также вошли Геленджик, Алушта, Анапа, Евпатория и Ейск.
Цены на проживание
Стоимость отдыха заметно различается в зависимости от города:
минимальные цены — в Феодосии: от 3,8 тыс. рублей за ночь,
самые высокие — в Ялте: от 6,8 тыс. рублей за ночь.
Итог
Россияне всё чаще выбирают курорты Черноморского побережья для семейного отдыха. Сочи уверенно удерживает лидерство, предлагая туристам развитую инфраструктуру и разнообразие развлечений.
