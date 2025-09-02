Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:36

Сочи лидирует, но где дешевле всего отдохнуть с детьми

Сочи лидирует по бронированиям семейного отдыха в сентябре — данные сервиса "Твил"

По данным сервиса бронирования отелей и квартир "Твил", самым популярным направлением для отдыха с детьми в сентябре 2025 года стал Сочи. На этот курорт Краснодарского края пришлось 21% всех бронирований.

Другие востребованные города

  • Ялта и Санкт-Петербург заняли второе место, набрав по 5% бронирований.

  • На третьей позиции оказалась Феодосия.

  • В рейтинг также вошли Геленджик, Алушта, Анапа, Евпатория и Ейск.

Цены на проживание

Стоимость отдыха заметно различается в зависимости от города:

  • минимальные цены — в Феодосии: от 3,8 тыс. рублей за ночь,

  • самые высокие — в Ялте: от 6,8 тыс. рублей за ночь.

Итог

Россияне всё чаще выбирают курорты Черноморского побережья для семейного отдыха. Сочи уверенно удерживает лидерство, предлагая туристам развитую инфраструктуру и разнообразие развлечений.

