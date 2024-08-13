Мэр Собянин: Москва — Главный донор федерального бюджета

Москва вносит наибольший вклад в федеральный бюджет, утверждает Сергей Собянин, выступая на 10-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Он пояснил, что около 50% от своих доходов Москва, наряду с другими регионами, направляет в общегосударственную казну. «Это превышает 4 трлн рублей ежегодно. Таким образом, Москва является крупнейшим донором в нашей стране», - отметил Собянин.
Мэр выделил, что столица «не только не потребляет, но и передает ресурсы в экономику и другие регионы», вопреки распространенному мнению.
Собянин пояснил, что столь значительные поступления возможны благодаря развитию промышленного сектора в столице. По его словам, в Москве в этой области заняты примерно 800 тысяч человек.
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