Мэр Собянин: Москва — Главный донор федерального бюджета

Сергей Собянин о вкладе Москвы в бюджет: Более 4 триллионов рублей ежегодно

Москва вносит наибольший вклад в федеральный бюджет, утверждает Сергей Собянин, выступая на 10-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Он пояснил, что около 50% от своих доходов Москва, наряду с другими регионами, направляет в общегосударственную казну. «Это превышает 4 трлн рублей ежегодно. Таким образом, Москва является крупнейшим донором в нашей стране», - отметил Собянин.

Мэр выделил, что столица «не только не потребляет, но и передает ресурсы в экономику и другие регионы», вопреки распространенному мнению.

Собянин пояснил, что столь значительные поступления возможны благодаря развитию промышленного сектора в столице. По его словам, в Москве в этой области заняты примерно 800 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org