Платежки растут, а подъезд разрушается: главная ошибка собственников квартир
Активность жильцов позволяет решать все вопросы в сфере ЖКХ, если собственники готовы брать на себя ответственность за управление домом, пояснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. О способах решения коммунальных проблем она рассказала в беседе с NewsInfo.
Москвина отметила, что ключевая проблема ЖКХ связана не с отсутствием инструментов или прав у собственников, а с пассивностью жильцов и нежеланием вникать в процессы управления. По ее словам, законодательство дает жильцам широкие возможности, однако без организованности и грамотного подхода они не реализуются.
"Если люди будут выходить не поорать возле подъезда и не пооскорблять власть и друг друга, если кто-то с чем-то не согласен, а научатся выбирать старших, которые способны читать законодательство, то все вопросы можно решить. Мы главные в ЖКХ, мы плательщики. На наши деньги кровные содержится вся структура. И мы можем всё", — подчеркнула Москвина.
Эксперт добавила, что многие собственники до сих пор воспринимают оплату коммунальных услуг как перекладывание ответственности на государство или управляющие структуры. При этом именно жильцы, по действующим нормам, принимают решения и несут ответственность за состояние общего имущества, но зачастую не осознают свою роль.
"Никак собственники не могут понять, что они в стране по этому вопросу главные. Институт собственников не состоялся за двадцать пять лет. Все делает собственник своим решением. А собственника даже на общее собрание не дозовешься. Собственник работает, детей воспитывает, ему отдыхать хочется. Тогда нужно эту обязанность собственника убирать. Вся наша беда в том, что мы думаем, что нам за квартплату кто-то что-то сильно обязан", — отметила Москвина.
