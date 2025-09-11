Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пивной кран
Пивной кран
© commons.wikimedia.org by abruellmann is licensed under CC0
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Снял костюм супергероя, но нашёл настоящую силу: Том Холланд о трезвости

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни

Может ли отказ от алкоголя полностью изменить жизнь? Для Тома Холланда ответ очевиден. Звезда "Человека-паука" отметил новую веху — почти три с половиной года трезвости.

В интервью Esquire актёр признался:

"Это потрясающее ощущение. Почти как будто сменить личность".

Новый путь и бизнес

Отказавшись от алкоголя, Холланд сосредоточился не только на актёрской карьере, но и на собственном бизнесе. Его компания Bero, выпускающая безалкогольное пиво, уверенно развивается:

"Я очень горжусь этим. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и придумываем новые идеи", — рассказал актёр.

Он также отметил, что команда готовит интересные новинки к зиме и следующему лету.

Как всё началось

Первый шаг Холланд сделал в январе 2022 года, когда решил попробовать "сухой январь". Ожидалось, что это будет лишь месяц без алкоголя, но результат оказался настолько значимым, что он продолжил.

Раньше каждую пятницу актёр "сбрасывал стресс" с помощью алкоголя. По его словам, серьёзного негатива он не испытывал, но выпивал так много, что портил себе следующий день.

Решающим моментом стало осознание: ему нужно выпить, чтобы расслабиться. Тогда Холланд впервые задумался — а не зашла ли привычка слишком далеко.

Советы и поддержка

Справляться с трудными моментами помог совет адвоката:

"Вы никогда не проснётесь утром после ночного отдыха с желанием выпить".

Большую роль сыграла и семья — близкие прямо задавали вопросы: "Ты уверен?".

Холланд подчёркивает, что не проходил реабилитацию, но сумел найти опору в родных, друзьях, коллегах и даже в незнакомых людях, которые также шли по пути трезвости.

Испытания на съёмках

На съёмках сериала "Переполненная комната" для Apple TV+ в мае 2022 года актёру пришлось нелегко:

"Атмосфера была напряжённой, постоянно происходили конфликты. Я понял: если сейчас снова начну пить, всё станет только хуже".

Что изменилось

Своими изменениями Холланд поделился в подкасте On Purpose с Джеем Шетти:

"Бросить пить — лучшее решение в моей жизни".

По его словам, сон стал крепче, ясность ума — выше, а стрессовые ситуации на съёмочной площадке перестали выбивать его из равновесия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов вчера в 18:16

Тихий враг внутри: овощи, которые чистят сосуды лучше аптечных средств

Овощи могут работать как щетка для сосудов, помогая снизить холестерин и улучшить эластичность артерий. Узнайте, какие продукты особенно полезны.

Читать полностью » The Lancet: 44% людей с диабетом не знают о своём диагнозе — анализ данных из 204 стран вчера в 17:58

Слепота, почечная недостаточность, инсульт: цена позднего диагноза

Каждый второй человек с диабетом не подозревает о диагнозе! Узнайте о шокирующих данных, симптомах и факторах риска, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске диабета и ожирения при избытке сахара в рационе вчера в 17:09

Газировка и йогурт — скрытые враги: как сахар маскируется в привычных продуктах

Маленькие замены в рационе способны изменить здоровье в лучшую сторону. Узнайте, какие продукты помогут снизить сахар без жёстких ограничений.

Читать полностью » Профессор Хасинто: спорт и омега-3 могут стать дополнительным инструментом профилактики периодонтита вчера в 16:52

Рыба и беговая дорожка против кариеса: неожиданное открытие учёных

Комбинация физической активности и омега-3 помогает укрепить иммунитет и снизить риск заболеваний зубов. Узнайте о новых открытиях учёных.

Читать полностью » Медики: резкий запах стула и газов может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника вчера в 16:27

Обычный запах может предсказать рак толстой кишки — не игнорируйте этот знак

Запахи тела и выделений могут быть важным сигналом о проблемах с кишечником. Узнайте, какие четыре запаха требуют внимания и что они значат.

Читать полностью » American Cancer Society: половина пациентов с раком поджелудочной испытывают боль в животе до диагноза вчера в 15:53

Слабая боль — самый коварный симптом: именно он может указывать на рак этого органа

Пять признаков рака поджелудочной железы, которые легко перепутать с обычным недомоганием. Почему их важно заметить как можно раньше?

Читать полностью » Американская академия детской психиатрии: депрессия у детей проявляется так же, как у взрослых вчера в 15:49

Игры теряют смысл: тревожный признак, который часто игнорируют родители

Вы узнаете о тревожных сигналах детской депрессии, её причинах и важности раннего выявления. Психическое здоровье детей должно быть в центре внимания родителей.

Читать полностью » Онколог Андрей Воробьёв назвал язвы и пятна во рту возможным признаком рака ротовой полости вчера в 14:02

Белые и красные пятна во рту: сигнал, который нельзя игнорировать

Белые и красные пятна или незаживающие язвы во рту могут быть первым сигналом рака. Когда нужно срочно идти к врачу?

Читать полностью »

Новости
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как укрепить спину и плечи дома с помощью гантелей
Дом

Дизайнеры интерьеров рекомендуют для маленьких комнат тёплые светлые оттенки
Авто и мото

Водители применяют старые аккумуляторы при замене новой батареи
Наука

НАСА проводит годичную симуляцию жизни на Марсе с участием волонтёров в Хьюстоне
Питомцы

Ветеринар Майкл Фокс объяснил, почему кошки не воспринимают поцелуи как знак любви
СФО

ЯНАО возглавил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet