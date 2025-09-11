Снял костюм супергероя, но нашёл настоящую силу: Том Холланд о трезвости

Может ли отказ от алкоголя полностью изменить жизнь? Для Тома Холланда ответ очевиден. Звезда "Человека-паука" отметил новую веху — почти три с половиной года трезвости.

В интервью Esquire актёр признался:

"Это потрясающее ощущение. Почти как будто сменить личность".

Новый путь и бизнес

Отказавшись от алкоголя, Холланд сосредоточился не только на актёрской карьере, но и на собственном бизнесе. Его компания Bero, выпускающая безалкогольное пиво, уверенно развивается:

"Я очень горжусь этим. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и придумываем новые идеи", — рассказал актёр.

Он также отметил, что команда готовит интересные новинки к зиме и следующему лету.

Как всё началось

Первый шаг Холланд сделал в январе 2022 года, когда решил попробовать "сухой январь". Ожидалось, что это будет лишь месяц без алкоголя, но результат оказался настолько значимым, что он продолжил.

Раньше каждую пятницу актёр "сбрасывал стресс" с помощью алкоголя. По его словам, серьёзного негатива он не испытывал, но выпивал так много, что портил себе следующий день.

Решающим моментом стало осознание: ему нужно выпить, чтобы расслабиться. Тогда Холланд впервые задумался — а не зашла ли привычка слишком далеко.

Советы и поддержка

Справляться с трудными моментами помог совет адвоката:

"Вы никогда не проснётесь утром после ночного отдыха с желанием выпить".

Большую роль сыграла и семья — близкие прямо задавали вопросы: "Ты уверен?".

Холланд подчёркивает, что не проходил реабилитацию, но сумел найти опору в родных, друзьях, коллегах и даже в незнакомых людях, которые также шли по пути трезвости.

Испытания на съёмках

На съёмках сериала "Переполненная комната" для Apple TV+ в мае 2022 года актёру пришлось нелегко:

"Атмосфера была напряжённой, постоянно происходили конфликты. Я понял: если сейчас снова начну пить, всё станет только хуже".

Что изменилось

Своими изменениями Холланд поделился в подкасте On Purpose с Джеем Шетти:

"Бросить пить — лучшее решение в моей жизни".

По его словам, сон стал крепче, ясность ума — выше, а стрессовые ситуации на съёмочной площадке перестали выбивать его из равновесия.