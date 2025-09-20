Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:11

Собрали яблоки, но не спасли сад: монилиоз остаётся в листьях и возвращается в следующем году

Почему яблоки портятся на деревьях: агрономы объяснили, как справиться с монилиозом

Сентябрь для многих садоводов оказывается временем испытаний: вместо радости от сбора урожая яблоки начинают портиться прямо на деревьях. Плоды темнеют, сморщиваются, теряют вкус и становятся непригодными для хранения. Главный виновник этой беды — монилиоз, или плодовая гниль.

Эта болезнь поражает не только яблони, но и груши, айву, сливы, абрикосы. Развивается она стремительно, и если вовремя не вмешаться, садовод может потерять почти весь урожай.

"Плодовая гниль распространяется настолько быстро, что за пару недель способна захватить весь сад", — подчёркивают агрономы.

Как распознать плодовую гниль

Первые признаки незаметны: на яблоке появляется крошечное бурое пятно. Постепенно оно увеличивается, охватывает большую часть поверхности, мякоть темнеет и становится рыхлой. Через несколько дней плод покрывается серо-белыми подушечками спор. Они легко переносятся ветром, дождём или насекомыми на соседние ветви.

Заражение часто происходит цепочкой: одно испорченное яблоко заражает соседние, и так болезнь быстро "шагает" по всему дереву.

Что делать с заражёнными плодами

  • Поражённые яблоки нужно убирать сразу, не дожидаясь уборки всего урожая.

  • Их нельзя закладывать на хранение вместе со здоровыми плодами.

  • Опавшие листья и плоды собирают и выносят из сада, так как в них сохраняются споры грибка.

  • Ветки с поражёнными участками обрезают и сжигают.

Если ограничиться только сбором яблок, но не убрать источник инфекции, монилиоз вернётся в следующем году с удвоенной силой.

Когда начинать обработку

Обрабатывать деревья химическими средствами в период плодоношения нельзя — это сделает плоды непригодными для еды. Основные мероприятия проводят осенью, после сбора урожая и опадения листьев.

Осенью и весной сад опрыскивают препаратами против грибковых заболеваний. Это профилактика, которая снижает вероятность массового заражения.

Чем опрыскивать яблони

  • Готовые фунгициды (по инструкции).

  • Бордоская смесь (3%).

  • Медный купорос (1%).

Эти составы применяются десятилетиями и считаются надёжной защитой от гнили.

Подкормки для восстановления деревьев

После болезни дереву нужны силы для закладки новых почек и укрепления корней. Осенью в приствольный круг вносят:

  • суперфосфат;

  • калийную соль;

  • перепревший перегной.

Такие подкормки укрепляют иммунитет и помогают дереву лучше перенести зиму.

Как хранить яблоки

Даже здоровые плоды требуют правильного обращения. Для хранения подходят только целые яблоки без повреждений. Их складывают в ящики слоями, перекладывая сухими опилками или бумагой.

Условия хранения:

  • температура +2…+4 °C;

  • умеренная влажность;

  • отсутствие сквозняков.

При таких условиях яблоки сохраняют свежесть несколько месяцев.

Сравнение методов защиты от гнили

Метод Эффективность Недостатки
Ручной сбор больных плодов Высокая, если регулярный Требует много времени
Опрыскивание фунгицидами Защита всего сада Нельзя использовать во время плодоношения
Бордоская смесь Дешёвое и надёжное средство Может оставлять налёт на листьях
Медный купорос Дезинфицирует сад Требует аккуратного применения
Подкормки Усиливают иммунитет Не лечат напрямую

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять на дереве заражённые яблоки "до сбора".
    Последствие: болезнь быстро распространяется.
    Альтернатива: убирать повреждённые плоды сразу.

  • Ошибка: использовать фунгициды во время плодоношения.
    Последствие: урожай становится непригодным к употреблению.
    Альтернатива: переносить обработки на осень или весну.

  • Ошибка: игнорировать опавшие листья.
    Последствие: споры сохраняются до следующего сезона.
    Альтернатива: убирать и сжигать листву.

А что если…

А что если монилиоз запустить и не предпринимать никаких мер? Тогда болезнь станет хронической. Каждый год она будет поражать деревья, уменьшая урожай, ослабляя растения и делая их уязвимыми для других инфекций.

Плюсы и минусы применения народных и химических средств

Подход Плюсы Минусы
Народные средства (зола, настои) Дешёвые, безопасные Эффективны только на ранних стадиях
Химические фунгициды Быстро и надёжно действуют Нельзя применять во время плодоношения
Агротехника (санитарная обрезка, уборка листьев) Устраняют источник инфекции Требуют регулярного труда

FAQ

Можно ли спасти яблоко, если на нём только маленькое пятно?
Нет, такие плоды не годятся для хранения — их нужно сразу переработать.

Когда лучше всего проводить обработку от монилиоза?
Осенью после сбора урожая и весной до распускания почек.

Помогает ли побелка стволов от монилиоза?
Нет, побелка защищает от ожогов и вредителей, но не от грибков.

Можно ли хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах?
Нельзя — повышенная влажность вызовет загнивание.

Мифы и правда

  • Миф: монилиоз поражает только яблоки.
    Правда: болеют груши, айва, сливы, абрикосы.

  • Миф: если собрать урожай, болезнь не страшна.
    Правда: споры сохраняются в листьях и ветках.

  • Миф: фунгициды можно применять всегда.
    Правда: во время плодоношения они запрещены.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке садоводы отмечали массовую гибель урожая от плодовой гнили.

  • Первые опыты с бордоской смесью доказали её эффективность против грибков.

  • Сегодня монилиоз остаётся одной из самых опасных болезней плодовых садов по всему миру.

Три интересных факта

  1. Плодовая гниль может сохраняться в сухих мумиеобразных яблоках до трёх лет.

  2. Споры грибка переносятся не только ветром, но и насекомыми.

  3. В промышленном садоводстве монилиоз считается главной причиной потери урожая яблок и косточковых культур.

