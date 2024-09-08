Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче второй команды
  1. Главная
  2. Спорт

Болельщики «Зенита» выкрикивали оскорбления в адрес Соболева

Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче второй команды

Сегодня, 8-го сентября, "Зенит-2" одержал победу над "Знамя Труда" со счетом 2:0. Болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Александра Соболева.

Напомним, что нападающий перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом. Ранее форвард был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых, сообщалось, что игрок заявил Деяну Станковичу о своем желании перейти в петербургский клуб.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.

Ранее главный тренер петербургского клуба заявил, что Соболев еще далек от оптимальных кондиций. До этого СМИ распространяли сообщения о психологических проблемах Александра Соболева, которые были выявлены в ходе медицинского исследования при переходе из московского "Спартака".

Фото: Freepik.com

Мир

Кошки — скрытые любители игры в

Кошки — скрытые любители игры в "апорт"

Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.

Читать полностью
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости