Болельщики «Зенита» выкрикивали оскорбления в адрес Соболева

Сегодня, 8-го сентября, "Зенит-2" одержал победу над "Знамя Труда" со счетом 2:0. Болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Александра Соболева.
Напомним, что нападающий перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом. Ранее форвард был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых, сообщалось, что игрок заявил Деяну Станковичу о своем желании перейти в петербургский клуб.
В прошлом сезоне нападающий провел за "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.
Ранее главный тренер петербургского клуба заявил, что Соболев еще далек от оптимальных кондиций. До этого СМИ распространяли сообщения о психологических проблемах Александра Соболева, которые были выявлены в ходе медицинского исследования при переходе из московского "Спартака".
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