Телефонный мошенник
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:51

Соблазнительная цена, красивая упаковка — и пустой кошелёк: новая схема новогоднего обмана

Мошенники в мессенджерах продают несуществующую красную рыбу и икру – МВД РФ

В преддверии новогодних праздников в России активизировались мошенники, использующие ажиотажный спрос на деликатесы. Злоумышленники маскируются под продавцов красной рыбы и икры, предлагая "выгодные" цены в мессенджерах, после чего исчезают с деньгами покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Как работает схема обмана

По данным ведомства, аферисты создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки и размещают в них объявления о продаже семги, горбуши, форели и красной икры. Публикации сопровождаются привлекательными фотографиями и обещаниями быстрой доставки к праздникам.

Когда потенциальный покупатель выходит на связь, ему демонстрируют видео с якобы процессом упаковки товара, а также подборку положительных отзывов. Все это создает иллюзию надежности и реального бизнеса, однако заказ возможен только при условии полной предоплаты.

Что происходит после оплаты

После перевода денег за рыбу, икру или другие популярные в новогодний период морепродукты "продавец" перестает отвечать на сообщения. Спустя короткое время аккаунт или интернет-сообщество, где велась переписка, полностью удаляется.

В МВД подчеркивают, что такие схемы особенно активно используются именно перед праздниками, когда покупатели спешат сделать заказы и реже проверяют продавцов. Злоумышленники рассчитывают на доверчивость граждан и стремление сэкономить на праздничном столе.

На что обращают внимание правоохранители

Правоохранительные органы рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям с заметно заниженными ценами, особенно если продавец настаивает на стопроцентной предоплате и работает через недавно созданные аккаунты. Отсутствие официальных контактов и невозможность оплаты при получении должны насторожить покупателей.

В МВД отмечают, что подобные схемы уже стали массовыми и ежегодно повторяются в канун крупных праздников, включая Новый год.

