Диапазон вместо цифры: этот ход на собеседовании резко повышает шансы на высокий офер

Размер зарплаты на собеседовании зависит от ситуации на рынке труда и стратегии работодателя, пояснил кадровый эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин. О том, как корректно обсуждать доход и от чего он зависит, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Варакин объяснил, что вопрос зарплаты на собеседовании не имеет жесткого правила: многое определяется балансом сил на рынке труда. Если кандидатов больше, чем вакансий, условия диктует работодатель, а если специалистов не хватает — компании вынуждены подстраиваться и предлагать соискателям более выгодные условия.

"Если рынок работодателя, то есть он может устанавливать любые условия. Он смотрит вилочку, какая есть на рынке, допустим, от ста до ста пятидесяти тысяч рублей есть кандидаты на рынке. На собеседовании HR-менеджер задает вопрос: в каком диапазоне вы рассматриваете предложение? Сначала узнаем диапазон кандидата", — рассказывает эксперт.

По его словам, итоговое предложение формируется уже после оценки кандидатов и их стоимости на рынке. Варакин подчеркнул, что обсуждение зарплаты не должно вызывать у соискателя дискомфорт и требует подготовки.

"Первое правило — не стесняться этого вопроса. В нем нет ничего такого для работодателя, который зарабатывает деньги на рынке, это нормально. Второе — говорить о своих ожиданиях в диапазоне, а не просто цифрой ценник. Говорить, что я рассматриваю в диапазоне, условно, от ста тысяч и выше в зависимости от нагрузки. Скажите, какой бюджет у вас по этой вакансии", — дал совет HR-эксперт.

Эксперт добавил, что перед собеседованием стоит проанализировать рынок: изучить вакансии и резюме, чтобы понимать уровень конкуренции и адекватно оценивать свои ожидания.