Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:12

Название файла тоже решает: как резюме не потеряться при отправке работодателю

Резюме лучше отправлять в PDF-файле, потому что этот формат помогает сохранить таблицы, шрифты и структуру документа при открытии на другом устройстве, отметила партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова. О том, как оформление резюме влияет на его восприятие работодателем, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word, сообщило ранее издание Газета.ру.

Смирнова уточнила, что формат резюме сам по себе не увеличивает и не уменьшает шансы получить работу. По ее словам, речь идет прежде всего о техническом удобстве: PDF позволяет показать документ именно так, как его подготовил соискатель.

"Формат PDF действительно самый удобный, он на любом устройстве открывается именно так, как было задумано человеком, который создавал файл. Часто при создании резюме используются табличные всякие заготовки, чтобы было наглядно, структурно и удобно", — пояснила Смирнова.

Она отметила, что при пересылке файла в Word форматирование может нарушиться: таблицы и блоки текста смещаются, из-за чего становится сложно понять, какой опыт относится к какой компании и периоду. В условиях, когда на рынке много соискателей, нечитабельное резюме могут просто не разобрать и отложить.

"Совет такой, надо создать файл в том редакторе, в той программе, в которой удобно, но сохранить его в PDF, чтобы все видели одинаково. И цвета, и шрифты, и форматирование, и таблички никуда не перескакивали", — добавила она.

Также Смирнова согласилась с тем, что резюме должно быть удобно читать: заголовки и шрифты должны быть единообразными, а структура документа — логичной.

Отдельно эксперт рекомендовала внимательно относиться к названию файла. Лучше указывать фамилию, инициалы, CV или слово резюме, а также год подготовки документа. По ее словам, название стоит делать латиницей, поскольку кириллица иногда теряется при пересылке или пересохранении.

Смирнова добавила, что при отправке резюме полезно приложить короткое сопроводительное письмо. В нем стоит указать, на какую вакансию претендует соискатель, и при необходимости добавить ссылку на объявление на сайте компании или работном портале.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

