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Рукопожатие после собеседования
Рукопожатие после собеседования
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:54

Зарплату назвали, а условия не обсудили: эта ошибка на собеседовании может дорого обойтись

Обозначение финансовых ожиданий в резюме и на собеседовании является стратегически важным шагом, однако заявлять о желаемой сумме целесообразно ближе к финалу встречи, считает заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что преждевременное обсуждение гонорара может лишить соискателя возможности для маневра при уточнении рабочих нюансов.

Вопрос о том, стоит ли указывать заработную плату в анкете или озвучивать ее при личной встрече, зачастую зависит от тактики ведения переговоров. При подготовке документов важно помнить, что определенные детали могут перечеркнуть профессиональный опыт в глазах нанимателя. Панкратов подчеркнул, что претендент на должность обязан обозначать свои интересы, но делать это нужно вовремя.

"Целесообразно это делать ближе к концу разговора. Примерно ситуацию прояснили с работой, режимом, графиком и так далее. Тут уже можно приступать к обсуждению заработной платы", — отметил Панкратов.

Специалист акцентировал внимание на том, что обсуждение финансовых условий в самом начале беседы создает риски для соискателя. Нередко соискатели используют диапазон вместо конкретной цифры, чтобы сохранить гибкость в диалоге.

"Если начнете с зарплаты, потом сложно будет отступать. Вы заявляете свою заработную плату и с ней соглашаетесь. Потом, при выяснении некоторых нюансов окажется, что вас не устраивает что-то другое", — пояснил эксперт.

Тактика поведения также зависит от того, кто выступил инициатором контакта. Если человек самостоятельно откликнулся на вакансию, ему стоит придерживаться правила "деньги в конце". Однако если на специалиста вышли представители компании по рекомендациям или через поиск, правила меняются. В случаях, когда алгоритмы искусственного интеллекта или хедхантеры сами находят кандидата, вопрос о вознаграждении может быть задан первым же встречным вопросом.

Рынок труда диктует свои условия и сегодня соискателям часто приходится доказывать свои компетенции, выполняя бесплатные тестовые задания разной степени сложности. Панкратов подытожил, что понимание того, когда уместно переходить к финансовой части, помогает сохранить лицо и добиться более выгодных условий контракта. При этом даже длительный перерыв в карьере не станет препятствием, если кандидат грамотно выстроит стратегию самопрезентации и обсуждения оклада.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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