Секрет энергии Тома Холланда: как трезвость помогла развивать собственный бренд напитков

Том Холланд уже более трёх лет живёт без алкоголя. Актёр поделился, что этот выбор полностью изменил его восприятие жизни и дал ощущение, будто он начал существовать заново.

"Да, я не пью уже три с половиной года. Это потрясающее чувство, почти как обретение новой личности. И у Bero (бренд безалкогольного пива, которое выпускает Холланд. — Прим. ОК!) все идет хорошо. Я очень горжусь этой линией напитков. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и растем — придумываем оригинальные способы внедрения инноваций и идеи для продуктов. У нас есть несколько интересных разработок, которые мы готовим к зиме этого года и лету следующего. Это постоянно меняющийся, постоянно развивающийся процесс", — заявил Том в беседе с Esquire.

Как пришёл к трезвости

Решение отказаться от алкоголя актёр принял после того, как заметил, что его мысли почти полностью сосредоточены на выпивке. Холланд признаётся, что раньше не думал, что у него могут быть проблемы с алкоголем, пока не ощутил, насколько сильно это стало влиять на его жизнь.

"Я думал только о том, чтобы выпить. Это все, о чем я мог думать. Я просыпался с мыслью об этом. Я смотрел на часы: когда будет 12 часов дня? И это меня по-настоящему напугало, — поделился актёр. — И тогда я понял: 'Ого. Парень, может быть, у тебя есть проблемы с алкоголем?' Именно поэтому я решил ограничить себя и взял два месяца на передышку от алкоголя".

Бренд Bero и предпринимательская деятельность

Помимо личного выбора, Холланд активно развивает собственный бренд безалкогольного пива. Он рассказывает, что каждый день команда работает над внедрением новых идей и продуктов, чтобы линия напитков оставалась инновационной и востребованной на рынке. По его словам, впереди готовятся интересные проекты как для зимнего сезона, так и для лета следующего года.

Психологический аспект трезвости

Отказ от алкоголя, по словам Холланда, не только изменил его привычки, но и открыл новые грани личности. Он отмечает, что стал более сосредоточенным, а его энергия и внимание теперь направлены на развитие бизнеса и личные проекты. Этот опыт подтверждает, что трезвость может быть не ограничением, а новой возможностью для саморазвития.

Советы шаг за шагом для отказа от алкоголя

Осознать проблему и честно оценить свои привычки. Установить конкретный срок отказа или уменьшения употребления алкоголя. Найти замену привычному ритуалу, например безалкогольные напитки. Вести дневник прогресса и отслеживать изменения в самочувствии. Искать поддержку среди друзей или профессионалов.

FAQ

Как выбрать безалкогольное пиво?

Выбирайте напитки с низким содержанием калорий и натуральными ингредиентами.

Сколько времени нужно для привыкания к трезвому образу жизни?

Обычно первые изменения заметны через 1-2 месяца.

Что лучше: полный отказ или постепенное снижение?

Подход зависит от привычек и самочувствия. Для некоторых эффективнее постепенный отказ, другим подходит полный отказ сразу.

Мифы и правда

Миф: Безалкогольное пиво не может быть вкусным.

Правда: Современные бренды создают напитки с богатым вкусом, близким к традиционному пиву.

Миф: Трезвость ограничивает социальную жизнь.

Правда: Напротив, она открывает новые возможности для общения и хобби.

Интересные факты