Собаки-самоеды предрасположены к дисплазии тазобедренного сустава

Собаки самоедской породы — очаровательные существа, которые выделяются своей белой шерстью и характерной улыбкой. Ее интересное выражение мордочки, известное как "самоедская улыбка", формируется миндалевидными, темными и яркими глазами в сочетании со слегка изогнутыми вверх уголками губ, придающими собаке всегда счастливый вид, пишет портал Terra.

Уши у животного треугольные, маленькие и стоячие.

У самоедов очень слабый охотничий инстинкт. От природы они покладисты, общительны и привязаны к своим хозяевам. Для роли охранников эти животные не подойдут. Зато самоеды хорошо ладят с детьми и другими животными, являясь преданным и ласковым компаньоном. Однако их энергичный темперамент требует большого социального взаимодействия и ежедневной стимуляции, такой как прогулки и игры.

Самоеды — умные собаки, которые быстро учатся, особенно если ее мотивируют позитивные методы дрессировки, предполагающие вознаграждение и похвалу. Однако из-за своей природной независимости они может быть немного упрямыми, требующими терпения и последовательности во время дрессировки.

Самоедам необходима ранняя социализация с другими людьми и животными, чтобы избежать нежелательно поведения, такого как застенчивость или агрессия.

Хозяева самоедов должны обеспечивать собакам сбалансированную диету, богатую питательными веществами, которые помогут поддерживать их энергию на нужном уровне. Также самоедов необходимо регулярное расчесывать для предотвращения образования колтунов и контроля линьки.

Кроме того, крайне важно следить за здоровьем самоедов, так как эта порода предрасположена к таким проблемам, как дисплазия тазобедренного сустава и к некоторым заболеваниям глаз. Регулярный ветеринарный мониторинг поможет предотвратить и вылечить любые проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Фото: flickr. com/ Jimmy Baikovicius (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)