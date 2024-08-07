Козлов предложил ввести спецкурсы для владельцев опасных собак, а компенсация за загрызенных питомцев должна быть больше

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов считает, что необходимо обсудить вопрос о введении специализированных курсов для людей, решивших завести собаку "опасной" породы.

По словам Козлова, выгул "опасной" собаки без поводка и намордника может обойтись владельцу в сумму от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от региона. Однако, если собака нападет на человека или другое животное, или испортит имущество, владельцу может грозить более серьезное наказание. В частности, в Москве за нападение, повлекшее гибель, может быть наложен административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Козлов также отметил, что люди уже добивались компенсации за своих загрызенных питомцев, поскольку животные могут выступать объектом права собственности и к ним применимы правила об имуществе. По его мнению, в таких случаях нужно рассматривать возможность применения Уголовного кодекса РФ.

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что собака "опасной" породы загрызла маленькую собаку на глазах у ее хозяйки в новой Москве. Козлов считает, что необходимо формировать культуру среди владельцев крупных собак, чтобы они четко следовали правилам. Для этого, по его мнению, необходимо ввести специализированные курсы для владельцев таких собак, чтобы они могли сдать экзамен и продемонстрировать свою способность обращаться с животными.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mood210