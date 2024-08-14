Журналисты узнали об использовании ВСУ в зоне боевых действий роботов

Украинская армия начала использовать в зоне боевых действий на Донбассе собак-роботов модели BAD.2, которые были разработаны в Великобритании. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что эти собаки-роботы представляют собой компактные наземные дроны, которые оборудованы видеокамерой и управляемым оператором. Скорость этих средств может достигать 15 км/ч. У робота неплохая проходимость: может ходить через окопы, лесистую местность и другие труднодоступные места, куда не могут попасть обычные беспиолотники.

Уточняется, что британские роботы используются украинской армией в качестве разведки. Для того, чтобы "собаки" не были обнаружены российскими дронами, их накрывают тепловым камуфляжем немецкого производства.

По информации агентства, сейчас на вооружении ВСУ находится свыше 30 собак-роботов.

Фото: af.mil|/Airman 1st Class Zachary Rufus