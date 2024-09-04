Вечный двигатель внутри: пять пород собак, идеально подходящих активным людям

Самые активные и игривые породы собак, которые идеально подойдут для энергичных людей. Остальным, возможно, будет сложно с ними справиться, они способны просто измотать флегматичного владельца.

— Бигль — упрямый и своенравный пёс, который всегда полон энергии. Ему нужно давать возможность тратить эту энергию в нужном направлении.

— Хаски — неутомимый питомец, который может пробежать 15-20 километров, а затем играть, как ни в чём не бывало.

— Джек рассел-терьер — пёс с "вечным двигателем" внутри. Он всегда готов к играм и прогулкам.

— Лабрадор-ретривер — компаньон, который всегда рад подурачиться, как на суше, так и в воде, ведь он отличный пловец. Не отстаёт от него и ближайший родственник — золотистый ретривер — любитель порезвиться не только в воде, но и в грязи, которую он способен найти в самую сухую погоду.

— Английский кокер-спаниель обожает гулять, играть с детьми и звонко лаять по любому поводу.

Уточнение: Лабрадор обладает хорошим характером, очень подвижный. Гиперактивный, если правильно с ним заниматься. Превосходное чутьё, мягкая хватка (мягкая пасть), позволяющая не мять птицу при подаче, страсть к воде. Хороший и страстный охотник. Легко адаптирующийся, преданный компаньон. Смышлёный, целеустремленный, проницательный и послушный, ласковый, настоящий друг. Добрый по натуре, без следа агрессии или чрезмерной робости.

Фото: Flickr/Бен Свихарт(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)