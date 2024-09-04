Вечный двигатель внутри: пять пород собак, идеально подходящих активным людям

Самые активные и игривые породы собак, которые идеально подойдут для энергичных людей. Остальным, возможно, будет сложно с ними справиться, они способны просто измотать флегматичного владельца.
— Бигль — упрямый и своенравный пёс, который всегда полон энергии. Ему нужно давать возможность тратить эту энергию в нужном направлении.
— Хаски — неутомимый питомец, который может пробежать 15-20 километров, а затем играть, как ни в чём не бывало.
— Джек рассел-терьер — пёс с "вечным двигателем" внутри. Он всегда готов к играм и прогулкам.
— Лабрадор-ретривер — компаньон, который всегда рад подурачиться, как на суше, так и в воде, ведь он отличный пловец. Не отстаёт от него и ближайший родственник — золотистый ретривер — любитель порезвиться не только в воде, но и в грязи, которую он способен найти в самую сухую погоду.
— Английский кокер-спаниель обожает гулять, играть с детьми и звонко лаять по любому поводу.
Уточнение: Лабрадор обладает хорошим характером, очень подвижный. Гиперактивный, если правильно с ним заниматься. Превосходное чутьё, мягкая хватка (мягкая пасть), позволяющая не мять птицу при подаче, страсть к воде. Хороший и страстный охотник. Легко адаптирующийся, преданный компаньон. Смышлёный, целеустремленный, проницательный и послушный, ласковый, настоящий друг. Добрый по натуре, без следа агрессии или чрезмерной робости.
Фото: Flickr/Бен Свихарт(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Блинкена допросят в Конгрессе о бегстве американцев из Афганистана
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену направлена повестка с требованием явиться в конгресс для допроса о бегстве граждан США из Афганистана летом 2021 года. Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса решил доставить чиновника байденовской администрации, так как блинкен скрывается от явки для дачи показаний. Соответствующий текст повестки приводит Reuters.
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
Владимир Кудрицкий, который был председателем правления оператора украинской системы передачи электроэнергии "Укрэнерго", недавно был уволен из-за неспособности осуществить защиту энергетических объектов от ударов Российской Федерации. Это событие плохо сказывается на системе управления энергетикой на Украине, информирует американская медиа-организация в области политической журналистики Politico.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".