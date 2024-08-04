Самые распространённые болезни собак и их симптомы: 5 причин срочно посетить ветклинику

К сожалению, наши четвероногие друзья тоже болеют. Но чтобы они оставались здоровыми и активными, нужно вовремя выявлять первые симптомы заболеваний. Ответственность за благополучие домашних любимцев лежит на нас, их хозяевах.

Учёные и ветеринарные врачи определили несколько заболеваний, которые чаще всего встречаются у собак:

1. Паразитарные болезни — блохи, клещи, глисты и другие паразиты. Симптомы: беспокойство, снижение веса, зуд и ранки на коже.

2. Собачья чума, ещё её называют просто чумкой — вирусное заболевание. Симптомы: лихорадка, воспаление слизистой оболочки, нарушение работы центральной нервной системы.

3. Мочекаменная болезнь, симптомы: болезненное мочеиспускание (собака может поскуливать в процессе), кровь в моче, общее недомогание, повышение температуры.

4. Цистит — симптомы похожи на мочекаменную болезнь.

5. Лишай — заболевание кожи, вызывает облысение и мелкие ранки.

Хорошая новость в том, что большинство этих болезней можно вылечить относительно быстро, если вовремя обратиться к ветеринару. Категорически нельзя откладывать визит в клинику, чтобы не усугубить состояние питомца. Стремление сэкономить может привести к гораздо большим затратам при осложнении болезни.

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