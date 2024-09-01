Собаки породы бернский зенненхунд отлично подойдут семьям с детьми

Бернский зенненхунд, также известный как бернский зенненхунд, — это порода, берущая свое начало на фермах Швейцарии, в регионе Берн. Первоначально использовавшаяся в качестве сторожевой, тяговой и погонной собаки, она ценится во всем мире за свой ласковый темперамент, адаптивность и красивый трехцветный окрас.

По данным Бразильской конфедерации любителей собак, бернцы — крупные собаки, рост которых варьируется от 64 до 70 см у кобелей и от 58 до 66 см у самок. Вес собак может варьироваться от 36 до 50 кг.

Длинная трехцветная шерсть бернских зенненхундов окрашена в насыщенные черный, красновато-коричневый и белый цвет. Туловище собак этой породы крепкое и гармоничное развитое, с сильными конечностями, что отражает ее происхождение как собаки-помощника в горах.

Бернцы известны своим уравновешенным темпераментом и надежностью. Это бдительная и смелая в повседневных ситуациях собака, но при этом чрезвычайно добрая и преданная. Такое сочетание характеристик делает его отличным компаньоном для семей с детьми. Его миролюбивый и уверенный характер также способствует его общению с незнакомцами и другими животными, если он хорошо социализирован.

Бернцы — умные собаки, которые легко поддаются дрессировке, особенно когда дрессировка начинается еще со щенячьего возраста, потому что они очень хорошо реагируют на методы положительного подкрепления, такие как лакомства и похвала. Кроме того, социализация и контакт с различной средой, людьми и другими животными собаке необходимы для того, чтобы избежать застенчивости или неуверенного поведения во взрослой жизни.

Фото: flickr. com/ aubree clark (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)