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Охотничьи породы собак нуждаются в особом присмотре из-за склонности к побегам
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Склонны к подкопам и побегам: топ-5 пород собак, которые чаще всего теряются

Охотничьи породы собак нуждаются в особом присмотре из-за склонности к побегам

Прежде чем заводить собаку, нужно изучить её особенности: представители некоторых пород убегают чаще других. Часто это связано с охотничьими инстинктами и потребностью в длительных прогулках. Если вы не готовы к этому, рассмотрите более уравновешенные породы.

На первом месте по побегам - приютские собаки. Это никак не зависит от породы, и первые три месяца после появления питомца из приюта в вашем доме, он нуждается в особом контроле.

Среди домашних собак чемпионы безуловно хаски. Это очень популярная порода, с которой нужно как можно боьше гулять. Если их лишить этой возможности, они найдут её сами, делая подкопы и перепрыгивая через заборы.

Бигль - прекрасный компаньон, если с ним заниматься и давать ему много гулять. Однако охотничьи инстинкты часто уводят его далеко от дома.

Сиба-ину - представители этой японской породы мало уступают биглям по желанию и умению сбежать. Они склонны принимать собственные решения, и часто они не в том, чтобы быть рядом с хозяином.

Померанский шпиц, йоркширский терьер, вест-хайленд-уайт-терьер, той-терьер и другие популярные декоративные породы часто не считают полноценными собаками, поэтому их редко водят на поводке и не воспитывают. Они пугаются уличных звуков, не знают команды подзыва и редко бывают на улице, поэтому часто теряются просто с перепуга.

Джек-рассел-терьеры - тоже небольшие собаки, которые отличаются неутомимостью и гиперактивностью. Они происходят от фокстерьеров и являются прирожденными охотниками. А охотничьи породы как раз имеют наибольшую склонность к бегству от хозяина. Им достаточно взять след какой-нибудь кошки, увлечься поиском и потеряться.

Как правило, если собака убегает, нужно больше гулять с ней и работать над её шумофобией. Отработать до идеала команду подзыва - в данном случае хорошо работает свисток.

В целом, для всех собак обязательны определённые правила безопасности: надежная амуниция, поводок, адресник на отдельном шнуре или чип.

Ни в коем случае нельзя брать собаку на массовые мероприятия и салюты. Даже возле дома. В Новогодние праздники количество "потеряшек" резко возрастает, потому что люди берут с собой питомцев на улицу посмотреть салюты. Напуганные громкими звуками и вспышками собаки в панике бросаются подальше от источника шума и в результате теряются.

Фото: commons.wikimedia.org/Джейкбертон(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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