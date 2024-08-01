Компас под хвостом? Выяснилось, почему собаки долго выбирают место для справления нужды

Собаки выбирают место для справления нужды согласно оси север — юг магнитного поля Земли. К таким выводам пришли исследователи из немецкого университета Дуйсбург-Эссен и Чешского университета естественных наук. Результаты опубликованы в альманахе Frontiers in Zoology.

Чтобы выяснить, как друг человека выбирает идеальную локацию для пикантного дела, учёные провели двухлетнее наблюдение на 70 собаками 37 пород. Всего за это время они исследовали 1893 акта дефекации и 5582 — мочеиспускания животных.

"Почему именно так происходит, до конца неясно. Сознательный ли это выбор, или всё дело в ощущениях — расположившись определённым образом, животное чувствует себя лучше либо хуже, — неизвестно. Анализ собранных нами данных показал, что собаки не только предпочитают ось север — юг, но и избегают расположения по оси запад — восток", — пишут учёные.

Примечательно, что домашний скот и олени предпочитают пастись в соответствии с осью север — юг, а различные виды животных, включая птиц, пчёл, китов и летучих мышей, используют магнитное поле для навигации.

Проще говоря, под собачьим хвостом расположен невидимый компас, который руководит животным во время справдления нужды. Так что в следующий раз не злитесь и не кричите на питомца, если тот "водит хороводы", выбирая место для туалета. Он просто следует своему инстинкту.

Фото: de. wikipedia.org/Zoydi.