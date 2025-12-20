Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:00

Собаки-компаньоны на пике популярности: почему в России всё больше выбирают пуделей и чихуахуа

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году – РКФ

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году, а в тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную Российской кинологической федерацией (РКФ).

Лидеры среди пород собак

Согласно данным РКФ, в 2025 году немецкий шпиц продолжает удерживать лидерство среди российских любителей собак. На второе место по популярности поднялся чихуахуа, а третью строчку рейтинга занимает вельш-корги пемброк.

В десятку самых популярных пород также вошли пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.

Рейтинг стабильный, но с ростом пуделей

В РКФ отметили, что первые три позиции остаются неизменными на протяжении нескольких лет. Однако самым существенным изменением в 2025 году стал рост популярности пуделя. Пудель поднялся на две позиции и теперь занимает четвёртое место в рейтинге.

"Эксперты РКФ связывают это с двумя факторами. Во-первых, с общей тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий. Во-вторых, с выдающимися качествами самой породы: пудель практически не линяет, не имеет специфического запаха при должном уходе и отличается высоким интеллектом и легкой обучаемостью", — объяснили в федерации.

Кроме того, популярность пуделей могла вырасти благодаря медиа и социальным сетям, где эти собаки в последнее время набрали популярность.

Сиба уступила место джек-рассел-терьеру

Интересно, что джек-рассел-терьер, который в этом году вошёл в десятку, вытеснил с десятой позиции сибу. Кинологи пояснили, что сиба-ину требует много внимания и дрессировки, в то время как джек-рассел-терьер более адаптирован для жизни в городе и подходит для активных людей.

"Джек-рассел-терьер — подходящий выбор для активных людей, а при достаточных физических нагрузках он вполне комфортно чувствует себя и в городской квартире. Сиба, напротив, — порода не для новичков", — отметили специалисты РКФ.

Запрос на компактных собак и ответственность за крупных питомцев

Президент РКФ Владимир Голубев объяснил, что лидерство компактных пород объясняется высоким спросом на собак, которые легко адаптируются к жизни в квартирах. При этом он отметил, что интерес к более крупным породам также не исчезает, что свидетельствует о готовности россиян брать на себя ответственность за собак, требующих определенной подготовки.

