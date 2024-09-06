Памятник Преданности: в Тольятти увековечили образ немецкой овчарки до конца дней ждавшей хозяев на месте аварии

Пёс до последнего вздоха ждал своих хозяев в месте, где когда-то их потерял

Летом 1995 года на обочине Южного шоссе в Тольятти появился пёс — немецкая овчарка. Он оказался там после автокатастрофы, унёсшей жизни его хозяев. Во время аварии пёс находился в машине, но каким-то чудом выжил.

Местные жители дали ему имя "Верный", кто-то называл его "Костиком". Он стал настоящей живой легендой города, потому что до конца своих дней ждал хозяев там, где их потерял, не покидая злополучного места.

После его смерти люди поставили ему памятник, запечатлев в бронзе образ собаки, в которой воплотились лучшие качества четвероного друга, до последнего вздоха оставшегося верным трагически потерянным хозяевам.

Этот памятник можно найти в Тольятти, на пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина.

Уточнение: немецкая овчарка универсальна. Она одинаково хорошо может служить собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной и караульной собакой. Успешно используется в животноводстве как пастушья собака. Чаще других пород используется на службе в армии, в полиции, для охраны государственных границ. Хорошо выдрессированная немецкая овчарка незаменима при задержании объекта преследования. Используется для сопровождения слепых. Прекрасно ладит с детьми. Однако, как и любая крупная собака, нуждается в наблюдении и контроле при общении с детьми. Не принято оставлять немецкую овчарку наедине с детьми, особенно с маленькими, во избежание травм и несчастных случаев.

Фото: t.me/domlubimci/скриншот канала domlubimci(public domain).