Олимпийских спортсменов из Южной Кореи собака проверит на наличие клопов

В Южной Корее спортсменов, которые приехали с Олимпиады в Париже, будут проверять на наличие клопов. Для этого выбрали необычный способ. На всех атлетах клопов будет искать специально обученная собака.
Бигль по кличке Чек встретит спортсменов, которые прилетят из Парижа. Пес будет искать на них постельных клопов. Эта собака может найти кровососущих существ в номере гостиницы менее чем за две минуты.
РИА Новости Спорт сообщает, что рейсы, прибывающие в Южную Корею из Парижа, один раз в неделю дезинфицируют. Обычно это делают раз в месяц.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа.
Фото: unsplash.com/Dominik QN dominik_qn (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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