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Слишком дружелюбные, как и боязливые собаки могут быть одинаково опасными
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Кинологи назвали типы потенциально конфликтных собак, которых стоит избегать во время прогулки с питомцем

Слишком дружелюбные, как и боязливые собаки могут быть одинаково опасными

Эксперты Российской кинологической федерации поделились советами о том, как вести себя с потенциально конфликтными собаками во время прогулки. В идеале рекомендуется избегать общения с такими животными.

Перевозбуждённые собаки.

Некоторые питомцы начинают волноваться ещё до выхода на улицу. Они гуляют на натянутом поводке, интересуются окружающим миром и другими собаками. Если такой питомец подойдёт к вашей собаке, есть вероятность возникновения конфликта из-за переизбытка эмоций.

Излишне дружелюбные животные.

Если питомец любвеобильный и активный, это в общем-то неплохо. Но не всем собакам, как и людям, нравятся слишком любознательные и назойливые животные.

Течные суки.

Во время течки собаки могут быть менее предсказуемыми, нервозными и привередливыми. В этот период самки вызывают повышенный интерес у кобелей, что может помешать прогулке. Если у вас кобель, то вам необходимо избегать любых контактов на улице с течными суками.

Боязливые животные.

Есть робкие и боязливые собаки, которые с трудом заводят новые знакомства. Они могут испугаться дружелюбного призыва к игре и попытаться себя защитить. В итоге оба питомца получат неприятный опыт общения с сородичем, что может отразиться на их поведении в будущем.

Уточнение:Сою́з обще́ственных кинологи́ческих организа́ций — Росси́йская кинологи́ческая федера́ция (СОКО РКФ) — российская некоммерческая кинологическая организация, объединяющая 4 кинологические федерации, в которых суммарно состоят около пяти миллионов заводчиков и владельцев породистых собак в России. СОКО РКФ координирует кинологическую деятельность организаций-членов.

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