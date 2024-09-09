Кинологи назвали типы потенциально конфликтных собак, которых стоит избегать во время прогулки с питомцем

Эксперты Российской кинологической федерации поделились советами о том, как вести себя с потенциально конфликтными собаками во время прогулки. В идеале рекомендуется избегать общения с такими животными.
Перевозбуждённые собаки.
Некоторые питомцы начинают волноваться ещё до выхода на улицу. Они гуляют на натянутом поводке, интересуются окружающим миром и другими собаками. Если такой питомец подойдёт к вашей собаке, есть вероятность возникновения конфликта из-за переизбытка эмоций.
Излишне дружелюбные животные.
Если питомец любвеобильный и активный, это в общем-то неплохо. Но не всем собакам, как и людям, нравятся слишком любознательные и назойливые животные.
Течные суки.
Во время течки собаки могут быть менее предсказуемыми, нервозными и привередливыми. В этот период самки вызывают повышенный интерес у кобелей, что может помешать прогулке. Если у вас кобель, то вам необходимо избегать любых контактов на улице с течными суками.
Боязливые животные.
Есть робкие и боязливые собаки, которые с трудом заводят новые знакомства. Они могут испугаться дружелюбного призыва к игре и попытаться себя защитить. В итоге оба питомца получат неприятный опыт общения с сородичем, что может отразиться на их поведении в будущем.
Уточнение:Сою́з обще́ственных кинологи́ческих организа́ций — Росси́йская кинологи́ческая федера́ция (СОКО РКФ) — российская некоммерческая кинологическая организация, объединяющая 4 кинологические федерации, в которых суммарно состоят около пяти миллионов заводчиков и владельцев породистых собак в России. СОКО РКФ координирует кинологическую деятельность организаций-членов.
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