5 советов при переезде с собакой на новое место, чтобы снизить стресс и помочь освоиться

Переезд в другой дом может быть радостным событием для вас, но для собаки это может быть стрессом. Поэтому следует позаботиться о психологическом комфорте своего друга на новом месте.
Вот несколько советов, которые помогут вашему питомцу освоиться в новом жилище:
1. Подготовьте заранее коробки, сумки и другие вещи, которые понадобятся во время переезда. Пусть собака привыкнет к ним, ассоциируя их с игрой и лакомствами.
2. Перевезите хотя бы часть старых вещей заранее, чтобы они встретили вашего питомца привычным запахом.
3. Старайтесь поддерживать прежний распорядок дня после переезда: гуляйте, кормите и возвращайтесь домой в то же время.
4. Чаще сидите с собакой на полу. Это поможет ей быстрее привыкнуть к запахам нового места, а ваша близость успокоит её.
5. Не оставляйте собаку одну. В первые дни после переезда, если это возможно, дежурьте с ней по очереди. Когда придётся отлучаться, начните с коротких отъездов, каждый раз оставляя ей что-то приятное: конг с лакомствами или новую игрушку.
Фото: Flickr/Дэн Беннетт(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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