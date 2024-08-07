5 советов при переезде с собакой на новое место, чтобы снизить стресс и помочь освоиться

При переезде нужно помочь питомцу адаптироваться в новом доме

Переезд в другой дом может быть радостным событием для вас, но для собаки это может быть стрессом. Поэтому следует позаботиться о психологическом комфорте своего друга на новом месте.

Вот несколько советов, которые помогут вашему питомцу освоиться в новом жилище:

1. Подготовьте заранее коробки, сумки и другие вещи, которые понадобятся во время переезда. Пусть собака привыкнет к ним, ассоциируя их с игрой и лакомствами.

2. Перевезите хотя бы часть старых вещей заранее, чтобы они встретили вашего питомца привычным запахом.

3. Старайтесь поддерживать прежний распорядок дня после переезда: гуляйте, кормите и возвращайтесь домой в то же время.

4. Чаще сидите с собакой на полу. Это поможет ей быстрее привыкнуть к запахам нового места, а ваша близость успокоит её.

5. Не оставляйте собаку одну. В первые дни после переезда, если это возможно, дежурьте с ней по очереди. Когда придётся отлучаться, начните с коротких отъездов, каждый раз оставляя ей что-то приятное: конг с лакомствами или новую игрушку.

Фото: Flickr/Дэн Беннетт(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)