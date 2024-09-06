В РКФ Башкирии рассказали, как приучить собаку к наморднику

Приучая собаку к наморднику, важно не использовать его, как наказание. Помогут игры и лакомства

В некоторых регионах России ввели обязательное требование выгуливать крупных собак в наморднике. Специалисты Государственного комитета Башкирии по ветеринарии и эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) поделились советами, как помочь собаке привыкнуть к этому аксессуару.

Знакомство с намордником должно быть постепенным и занимать несколько недель. Начните с коротких занятий, постепенно увеличивая время, которое собака проводит в наморднике. Важно, чтобы собака чувствовала себя комфортно и уверенно в наморднике. Он не должен стеснять её физиологию.

Резко надевать намордник не рекомендуется, так как это может испугать животное и вызвать негативную реакцию в будущем. Эксперты РКФ советуют стимулировать собаку носить намордник с помощью угощения.

Положите в намордник любимое лакомство питомца и предложите ему его достать. Повторяйте это упражнение, чтобы исключить страх и панику перед новым предметом. Когда собака поймёт, что между просовыванием морды в намордник и получением лакомства есть связь, застегните на ней намордник, поощрите и снимите аксессуар.

Затем наденьте намордник снова, спокойно застегните и хвалите собаку лакомством каждый раз, когда она не пытается его снять. Постепенно увеличивайте паузы между поощрениями, чтобы в итоге собака воспринимала длительное нахождение в наморднике как приятное времяпровождение.

Важно не использовать намордник как наказание. Собака должна ассоциировать его с чем-то приятным или нейтральным. Аксессуар должен быть безопасным для животного. Показывайте собаке намордник перед прогулкой, чтобы она начала воспринимать его как нечто приятное и связанное с выходом на свежий воздух в компании хозяина.

Не снимайте намордник по требованию собаки. Отвлеките её, дайте команду "Гулять", найдите отвлекающие факторы, чтобы она успокоилась. Если вы будете снимать намордник, когда собака этого хочет, вы закрепите такое поведение. Хвалите собаку, если она спокойно ведёт себя на улице в наморднике.

Как выбрать намордник для собаки?

Намордник должен удобно прилегать к морде, не натирать и не давить. В нём собака должна иметь возможность свободно открывать рот, чтобы подышать или попить. Аксессуар должен обеспечивать циркуляцию воздуха, чтобы мордочка питомца не потела во время прогулок. Материал намордника должен быть прочным.

Уточнение: намордник для собак предотвращает возможность собаки укусить людей или других собак, в комбинации с ошейником и поводком обеспечивает достаточный контроль за собаками опасных пород, может предотвратить поедание собакой отравленной или вредной еды.

Фото: flickr. com/Майя Думат(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)