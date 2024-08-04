Ходить в гости лучше со спокойной, социализированной собакой

Как ходить с собакой в гости. Памятка для хозяев: как подготовиться и что взять с собой

Отношение к визитам в гости с питомцем может сильно отличаться у разных владельцев собак. Для одних это обычная практика, в то время как другие считают это неприемлемым.

Если ваша собака дружелюбно относится к людям, особенно к детям, то её можно брать с собой в гости. Однако важно, чтобы она не проявляла чрезмерной радости при встрече с вашими друзьями и родственниками. Желательно, чтобы собака быстро успокаивалась и находила себе занятие, которое не будет мешать никому из присутствующих, включая её саму. Если же собака начинает активно бегать по квартире, сбивая с ног всех домочадцев, это может вызвать дискомфорт у них (и у вас).

Для собаки поход в гости может быть стрессом. Стресс - это реакция на новизну, когда ей необходимо приспособиться к окружающей среде и произошедшим в ней изменениям. Если это не привычное для вашего питомца явление, то оно может стать стрессом.

Стрессоустойчивая собака, имеющая богатый опыт взаимодействия с людьми, изменений в окружающей среде и пребывания в разных условиях и ситуациях, приспособится к новизне достаточно быстро.

Менее стрессоустойчивый пёс может испытывать дискомфорт ещё 1-3 дня после визита. Это явление называется острым стрессом, которое обычно проходит само.

Важно учитывать особенности как вашей собаки, так и тех, кого вы собираетесь посетить. Предупредите людей о поведении собаки и попросите их вести себя определённым образом. В противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями и отказ от дальнейших приглашений.

Чтобы вырастить уравновешенного питомца, важна социализация. Она происходит у щенка примерно в возрасте от 1,5 до 5 месяцев. В этот период малыш учится самым простым образом: увидел - принял к сведению. Для собаки все люди - это разные социальные объекты, которые могут обладать разными свойствами и качествами. Например, человек в шапке - это не то же самое, что человек без шапки.

Чтобы собака не выросла социопатом, она должна получить большой опыт общения с разными социальными объектами ещё в детстве. Если мы правильно вырастили щенка, то нам будет легко с такой собакой и в разных ситуациях.

Неплохо освоить упражнение с ковриком, который можно будет брать с собой. Собака, попав в новые условия, но увидев знакомый предмет, с которым понятно что делать, быстрее успокоится.

Отдельно стоит сказать о походе в гости, когда в доме есть дети. Вам предстоит неусыпный контроль за взаимодействием собаки и детей. Если ребята будут настойчиво пытаться пообщаться с собакой, она может использовать свои зубы как единственное оружие. В этом случае собака будет права, но кому от этого легче?

Если вам выпал случай сходить с собакой в гости, и вы чувствуете, что ваш питомец вас не подведёт, то стоит взять с собой:

- ошейник/шлейку и поводок;

- коврик, который будет служить местом для собаки в незнакомом доме;

- миску для воды и воду (на случай, если вы едете в частный дом, где может быть напряжёнка с водой);

- миску для еды и еду, если вы едете не на один день;

- долгоиграющую погрызушку для собаки, конг или лизательный коврик.

Фото: Flickr/Скотт Бекнер(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)