Эти 3 породы собак покорят ваше сердце: они самые добрые и ласковые

Собаки — это не только верные спутники, но и настоящие друзья, способные подарить тепло и радость своим хозяевам. Некоторые породы особенно известны своим добрым и дружелюбным характером.
1. Лабрадоры — одна из самых популярных пород в мире, и не без основания. Эти собаки отличаются дружелюбным характером. Они любят детей и легко находят общий язык с другими животными.
Лабрадоры также известны своей преданностью и готовностью помочь, что делает их отличными компаньонами для семей.
2. Золотистые ретриверы — это собаки с добрым сердцем и жизнерадостным настроением. Они очень умные и легкообучаемые, что делает их отличными помощниками для людей с ограниченными возможностями.
Эти собаки обожают проводить время с семьей, играть и быть в центре внимания, что делает их идеальными домашними питомцами.
3. Бульдоги, несмотря на свою грозную внешность, имеют очень добрый и спокойный характер. Они привязаны к своим хозяевам и отлично ладят с детьми. Эти собаки известны своим терпением и нежностью, что делает их прекрасными компаньонами для семей с маленькими детьми.
Фото: flickr.com/ jjsawrey(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково
В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.
Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия
В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.
Бен Аффлек купил в ипотеку дом рядом с Дженнифер Лопес
Американские журналисты выяснили, что Бен Аффлек взял кредит в размере 10 миллионов долларов на покупку "холостяцкой берлоги" с пятью спальнями и пятью ванными комнатами.
Forbes узнал о рождении еще трех детей Дурова
Юрист Ирина Болгар, заявившая о своем материнстве троих детей основателя Telegram Павла Дурова, предоставила журналу Forbes документальные подтверждения. В распоряжении издания оказались копии свидетельств о рождении, документы о признании Дуровым отцовства, а также их нотариально заверенные переводы на английский и французский языки.