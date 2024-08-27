Гениальный рейтинг: эти 3 породы собак самые умные

Собаки не только наши верные друзья, но и невероятно умные существа. Некоторые породы выделяются среди остальных благодаря своей сообразительности и обучаемости.
1. Пудель — эта порода не только красива, но и умна. Пудели легко обучаются и могут выполнять сложные команды. Их интеллект делает их отличными компаньонами для активных людей.
2. Бордер-колли — настоящие чемпионы по обучаемости! Бордер-колли способны запоминать до 1000 слов и выполнять различные трюки. Их высокая энергия и интеллект делают их идеальными для различных видов спорта.
3. Немецкая овчарка — эта порода известна своей преданностью и умом. Немецкие овчарки часто используются в полиции и армии благодаря своей способности быстро обучаться и принимать решения в критических ситуациях.
Фото: commons.wikimedia.org/Misty721(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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