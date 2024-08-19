Собаки-умники: 3 породы, которые умнее остальных

Собаки — это не только лучшие друзья человека, но и настоящие интеллектуалы среди животных. Некоторые породы выделяются своей способностью к обучению.

В этой статье мы представим вам топ самых умных пород собак, которые способны на большее, чем просто выполнение команд.

1. Немецкая овчарка — известна своей выдающейся обучаемостью. Эти собаки служат в полиции и армии благодаря своим умственным способностям.

2. Пудель — этот пёс не только красив, но и невероятно умен. Пудели легко обучаются и отлично справляются с различными задачами.

3. Бордер-колли — считается самой умной породой собак. Они способны выполнять сложные команды и даже решать определённые задачки.

Фото: commons.wikimedia.org/Petruss(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)