Истерика после выхода хозяина за дверь: как помочь питомцу пережить разлуку
Полностью избавить собаку от тревоги при длительном отсутствии хозяина невозможно, так как разлука всегда становится для нее стрессом, отметил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. О том, как снизить психологическую нагрузку на животное, он рассказал NewsInfo.
Собаки остро реагируют даже на короткое отсутствие владельца, поскольку сильно привязываются к человеку и воспринимают его как ключевую часть своей жизни, говорит кинолог. По его словам, универсальных способов отвлечь собаку не существует, а смена привычной обстановки или режима может только усугубить ситуацию.
"Для собаки это стресс. По большому счету помочь сможет только человек, которого собака тоже знает, как вариант член семьи, родственник, с которым собака знакома. Понятно, что она не будет воспринимать этого человека как хозяина, но в любом случае некая доля уверенности в том, что собаку не бросили совсем будет присутствовать", — отметил Карапетьянц.
Эксперт подчеркнул, что во время разлуки важно не менять привычный распорядок животного.
"Не менять режим прогулок, кормления, не перевозить собаку из привычного места в другое место. Все это будет влиять на состояние собаки психологически. Но она вытерпит разлуку. Другое дело насколько эта разлука предполагается", — заметил специалист.
Он добавил, что даже в гостиницах для животных, где работают профессионалы, собаки не чувствуют себя по-настоящему счастливыми, но со временем привыкают к новым условиям, так как не умеют строить долгосрочные ожидания и живут текущим моментом.
