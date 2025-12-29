Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака лежит на ногах хозяина
Собака лежит на ногах хозяина
© Анна Маляева is licensed under Publik domain
Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:40

Истерика после выхода хозяина за дверь: как помочь питомцу пережить разлуку

Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц

Полностью избавить собаку от тревоги при длительном отсутствии хозяина невозможно, так как разлука всегда становится для нее стрессом, отметил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. О том, как снизить психологическую нагрузку на животное, он рассказал NewsInfo.

Собаки остро реагируют даже на короткое отсутствие владельца, поскольку сильно привязываются к человеку и воспринимают его как ключевую часть своей жизни, говорит кинолог. По его словам, универсальных способов отвлечь собаку не существует, а смена привычной обстановки или режима может только усугубить ситуацию.

"Для собаки это стресс. По большому счету помочь сможет только человек, которого собака тоже знает, как вариант член семьи, родственник, с которым собака знакома. Понятно, что она не будет воспринимать этого человека как хозяина, но в любом случае некая доля уверенности в том, что собаку не бросили совсем будет присутствовать", — отметил Карапетьянц.

Эксперт подчеркнул, что во время разлуки важно не менять привычный распорядок животного.

"Не менять режим прогулок, кормления, не перевозить собаку из привычного места в другое место. Все это будет влиять на состояние собаки психологически. Но она вытерпит разлуку. Другое дело насколько эта разлука предполагается", — заметил специалист.

Он добавил, что даже в гостиницах для животных, где работают профессионалы, собаки не чувствуют себя по-настоящему счастливыми, но со временем привыкают к новым условиям, так как не умеют строить долгосрочные ожидания и живут текущим моментом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние кошки сохраняют риск заражения инфекциями — Le Figaro 27.12.2025 в 22:01
Обувь у двери — и вирус уже в доме: кошка спит на диване, а инфекция заходит без спроса

Даже кошка, которая не выходит из квартиры, может столкнуться с опасными инфекциями. Почему ветеринары советуют не отказываться от прививок.

Читать полностью » Хомяки могут впадать в стресс от громких звуков — зоологи 27.12.2025 в 16:08
Никакого телевизора и кошки: секрет идеально спокойного хомяка, который живёт в 3 раза дольше

Как понять, что хомяк в стрессе: признаки тревоги, что может пугать грызуна и какие простые шаги помогают вернуть питомцу спокойствие.

Читать полностью » Неправильный рацион вызывает болезни и ожирение у питомцев — Бланшар ветеринар 27.12.2025 в 10:59
Любовь в миске оборачивается проблемами: питание, которое незаметно вредит питомцу

Как выбрать корм для кошки или собаки, не поддавшись модным мифам и противоречивым советам. Ветеринар объясняет, что действительно важно для здоровья питомца.

Читать полностью » Кот смотрит в стену из-за звуков за ней — ветеринар 27.12.2025 в 4:45
Почему кот внезапно впадает в ступор и не двигается: главная тайна поведения

Кот внезапно уставился в стену и не реагирует? Часто причина в звуках, бликах и запахах, но есть признаки, когда лучше обратиться к врачу.

Читать полностью » Кошки наблюдают за спящими хозяевами из-за сумеречной активности — Праджапати 26.12.2025 в 21:01
Пока дом спит, кошка не смыкает глаз: странная привычка, в которой скрыт важный смысл

Почему кошка наблюдает за хозяином по ночам и что стоит за этим поведением — природные ритмы, привязанность и тонкие сигналы общения.

Читать полностью » Аквариум увлажняет воздух в квартире в отопительный сезон — эксперты 26.12.2025 в 15:05
Держу дома маленький подводный мир — и больше не нужен психолог: работает за 15 минут

Аквариум дома — это не только красота: подводный мир помогает расслабиться, учит детей регулярности, улучшает комфорт в комнате и подходит аллергикам.

Читать полностью » Воровство помогает животным экономить энергию и снижать риск травм — зоологи 26.12.2025 в 9:58
Львы ловят, гиены забирают: как работает самый наглый бизнес дикой природы

Почему одни животные охотятся сами, а другие предпочитают забирать добычу у соседей — о хитрости, стратегии и выживании в мире дикой природы.

Читать полностью » Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты 26.12.2025 в 3:42
Эта рыбка может вырасти до 25 см, но большинство владельцев сами губят её рост — вот почему

Вуалехвост — эффектная золотая рыбка с длинными плавниками: какой размер вырастает, какую воду любит и почему ей нужны спокойные соседи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Нилов связал утильсбор с ускорением старения автопарка
Общество
Яндекс Go отметил снижение спроса на такси к 3–4 утра 1 января — Mash
СЗФО
Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга
Мир
СНБО Украины согласовал формат дальнейших консультаций с США — Умеров
Красота и здоровье
Холл похудела на 38 кг на препарате и столкнулась с возвратом аппетита — Таня Холл
Спорт и фитнес
Катание на ватрушках крайне травмоопасно — биатлонист Драчев
Россия
В Госдуме внесли проект единого стандарта ценников на развес
Еда
Запеченный гусь с медовой корочкой является традиционным рождественским блюдом — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet