Щенок и младенец под одной крышей: почему такая идея может обернуться бедой

Заводить собаку в семье с маленьким ребенком может быть рискованно из-за непредсказуемого поведения животного и ревности, рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев. Почему щенок может проявить агрессию к малышу он пояснил NewsInfo.

Дмитриев пояснил, что появление щенка одновременно с рождением или наличием младенца создает сразу несколько потенциальных проблем, связанных как с уходом, так и с безопасностью малыша.

"Если в доме маленький ребенок, лучше совершенно точно не заводить собаку. Собака должна быть как минимум заведена раньше, чтобы вы уже пожили с ней и узнали ее психику. Щенок растет, требуется дрессура. Неизвестно, как щенок будет реагировать на ребенка, это фактор риска", — пояснил эксперт.

Он отметил, что даже взрослая собака, уже живущая в семье, может негативно реагировать на появление младенца, в том числе из-за ревности.

"Есть, увы, и трагические исходы, когда собака ревнует к ребенку. Разумеется, это редчайшие случаи, но такое возможно", — добавил Дмитриев.

По его словам, кошки в этом плане менее опасны, однако и с ними есть свои нюансы, связанные в первую очередь с риском аллергических реакции у ребенка. При этом мелкие грызуны, такие как хомяки или морские свинки, специалист считает наименее проблемными для семьи с малышом, поскольку они содержатся в клетке и не проявляют агрессии.