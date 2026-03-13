Прививка питомцу дала неожиданную реакцию: какие симптомы должны насторожить сразу

Питомец обычно должен переносить прививку спокойно, а тревожными признаками могут быть отек морды, одышка, рвота, диарея и выраженная вялость, пояснила главный врач сети ветеринарных клиник МВЦ Екатерина Польшкова. В беседе с NewsInfo специалист рассказала, какие симптомы после вакцинации кошки или собаки должны насторожить хозяев.

После вакцинации, особенно если речь идет о ревакцинации, выраженных патологических проявлений быть не должно, отметила ветврач. По ее словам, допустимы лишь небольшая вялость в первые трое суток и однократная стрессовая диарея, но более серьезные симптомы требуют быстрого обращения к врачу.

"Аллергическая реакция на сам препарат может проявляться в виде отека Квинке. Отекает морда у собаки, уши, может быть одышка, тяжелое дыхание, отек на месте инъекции. Отек места инъекции должен быть небольшой. Если место инъекции горячее, припухлое, нужно пойти к доктору, показать все, что происходит", — пояснила Польшкова.

Она добавила, что именно поэтому после прививки животное обычно оставляют в клинике минимум на пятнадцать минут, чтобы отследить острые аллергические реакции.

Кроме того, насторожить хозяина должны многократная рвота, диарея, повышение температуры и выраженная вялость. В таких случаях, подчеркнула ветеринар, тянуть с визитом в клинику не стоит.

"Иммунитет у всех животных разный, реакция может быть не всегда такой, которую мы ожидаем. Вакцинация это серьезный процесс воздействия на иммунитет, аллергия может быть как на компоненты вакцины, так и иммунный срыв из-за того, что иммунитет был не готов к атаке вируса ослабленного или убитого", — отметила она.

Специалист также подчеркнула, что вакцинация на дому нежелательна, потому что в клинике питомцу можно оперативно помочь, если начнутся непредвиденные осложнения.