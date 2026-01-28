Как выражают боль питомцы: тревожные признаки в поведении, которые часто упускают хозяева

Отказ от контакта с человеком, напряженное тело и резкая реакция на прикосновения могут говорить о том, что животное испытывает боль, пояснила ветеринарный врач сети ветеринарных клиник "Василек" Татьяна Гольнева. О симптомах боли у домашних питомцев специалист рассказала NewsInfo.

Гольнева отметила, что в ветеринарной практике существуют специальные шкалы оценки боли, которые помогают врачам определить состояние животного и подобрать лечение. По словам специалиста, внимательному хозяину важно обращать внимание не только на внешние травмы, но и на изменения в поведении питомца.

"Если у него боль не в конкретном месте, а общее недомогание, он, допустим, плохо реагирует на окружение, либо вообще не реагирует, не желает отвечать на то, что его хозяин зовет, не стремится контактировать с хозяином, не смотрит вокруг, что происходит, как будто он сконцентрирован на себе", — рассказала Гольнева.

Она пояснила, что боль может проявляться и при физическом контакте, когда животное резко реагирует даже на привычные прикосновения. Кроме того, тревожными сигналами считаются изменения мышечного тонуса и выражение глаз.

"При дотрагивании реакция может быть от резко негативной до подергивания, либо до даже укуса хозяина, которого он очень любит, потому что боль очень сильная. Либо питомец слегка напряжен, если боль не сильная, либо он напряжен как струна, все его тело напряжено, зрачки расширены, тогда мы понимаем, что животное очень плохо себя чувствует", — отметила ветеринар.

Эксперт добавила, что косвенными признаками боли также являются снижение аппетита, нежелание играть или выходить на прогулку, а также трудности с тем, чтобы встать и подойти к хозяину.