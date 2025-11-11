Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака облизывает хозяйку
Собака облизывает хозяйку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:34

Имя — не игрушка: зоопсихолог назвал клички, из-за которых страдают и животные, и их хозяева

Зоопсихолог Волков: домашних животных часто называют в честь еды и персонажей аниме

Хозяева часто дают питомцам имена, связанные с едой и персонажами из аниме, отметил зоопсихолог Мирослав Волков. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, какие клички считаются не самым лучшим вариантом.

По словам эксперта, выбор имени для питомца — личное дело владельца, но некоторые тенденции проследить можно.

"Есть и человеческие имена, из сериалов персонажей, из игр. Названия еды, типа Хот-дог, Шава, Пирожочек, какая-нибудь сладость", — отметил Волков.

Он назвал имена домашних питомцев, которые создают сложности в обычной жизни для окружающих.

"Щенков, котят не надо называть длинными, трудно произносимыми именами, это практическая история, потому что, например, в ветеринарной клинике, трудно будет карточки заполнить", — подчеркнул эксперт.

Эксперт поделился рассказом о четвероногом пациенте с необычным именем.

"Я помню, у меня была собака по кличке Чак Норрис на приеме. Я ее запомнил", — рассказал Волков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этот кот красив, как из сказки, но один неверный шаг — и вы узнаете, что такое настоящая дикость сегодня в 10:20

Многие мечтают о редком питомце, чтобы подчеркнуть статус и оригинальность. Но готовы ли вы к тому, чтобы под одной крышей с вами жил настоящий лесной кот?

Читать полностью » Эти мирные птицы выглядят безобидно, но их инстинкты выдают настоящего хищника: стоит лишь присмотреться сегодня в 9:14

Куры кажутся самыми обычными домашними птицами, но за их привычным образом скрывается множество удивительных фактов. Некоторые из них вас точно удивят.

Читать полностью » Сделал один неверный шаг — и волк перешёл в режим охоты: вот что нельзя делать сегодня в 8:02

Волк появляется из ниоткуда, а исчезает — как тень. Почему бежать нельзя, как устроен инстинкт погони и что делать, если вы столкнулись с ним лицом к лицу?

Читать полностью » Оставила кошку одну на выходные — и не ожидала, чем это обернётся сегодня в 7:41

Можно ли оставить кошку дома одну на день, два или неделю? Узнаем, где проходит грань между лёгкой скукой и настоящим стрессом для питомца — и как подготовиться к разлуке правильно.

Читать полностью » Беру только такое сено — и шиншилла здорова круглый год: сразу заметила разницу сегодня в 6:34

Разница между кормовым и подстилочным сеном — не просто маркетинг, а вопрос здоровья питомца. В статье объясняем, как выбрать, на что обратить внимание при покупке и почему зелёный цвет и запах лета — лучший индикатор качества.

Читать полностью » Эта собака делает вид, что не слышит — но всё прекрасно понимает: как с ней договориться сегодня в 5:19

Эта порода покоряет с первого взгляда: будто мини-лис с живыми глазами и характером философа. Но за очаровательной внешностью скрывается ум, хитрость и самостоятельность. В этой статье — честный разбор того, что ждёт владельца.

Читать полностью » Сделала одну простую вещь на прогулке — и собака пошла рядом сама сегодня в 4:22

Если каждая прогулка превращается в борьбу — натянутый поводок, рывки и усталость — не спешите отчаиваться. Тяга на поводке — не признак упрямства, а поведенческая реакция, которую можно скорректировать.

Читать полностью » Энергия против дивана: три собаки, которые не дадут скучать ни днём, ни ночью сегодня в 1:15

Их мягкая шерсть и дружелюбный взгляд обманчивы — за ними скрывается энергия, требующая внимания и дисциплины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Добавила один продукт в вечернее меню — начала худеть и перестала переедать ночью
Культура и шоу-бизнес
Дворец в шоке: появление Гарри и Меган на светской вечеринке вызвало бурю критики
ПФО
МВД: В Мордовии мошенники убедили банковскую сотрудницу украсть 20 миллионов рублей
Спорт и фитнес
Добавила в тренировку одну мелочь — и бег вдруг стал лёгким, будто лечу над землёй
ДФО
На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра
ЦФО
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках — заявление губернатора
Туризм
Самолёт не упадёт, но это мешает: пилот объяснил, что происходит, когда вы не включаете режим полёта
Садоводство
Выбросил бы косточку, но решил посадить — теперь весь дом пахнет летом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet