Имя — не игрушка: зоопсихолог назвал клички, из-за которых страдают и животные, и их хозяева

Хозяева часто дают питомцам имена, связанные с едой и персонажами из аниме, отметил зоопсихолог Мирослав Волков. В беседе с NewsInfo специалист объяснил, какие клички считаются не самым лучшим вариантом.

По словам эксперта, выбор имени для питомца — личное дело владельца, но некоторые тенденции проследить можно.

"Есть и человеческие имена, из сериалов персонажей, из игр. Названия еды, типа Хот-дог, Шава, Пирожочек, какая-нибудь сладость", — отметил Волков.

Он назвал имена домашних питомцев, которые создают сложности в обычной жизни для окружающих.

"Щенков, котят не надо называть длинными, трудно произносимыми именами, это практическая история, потому что, например, в ветеринарной клинике, трудно будет карточки заполнить", — подчеркнул эксперт.

Эксперт поделился рассказом о четвероногом пациенте с необычным именем.