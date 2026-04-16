Нос собаки
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:09

За выброс питомцев готовят новое наказание: мера рискует оказаться бесполезной

Увеличение штрафов за выброс домашних животных не даст эффекта без целостной системы идентификации владельцев пострадавших питомцев, говорит зоозащитник Сергей Марченко. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, при каких условиях мера действительно может заработать.

Напомним, ранее издание "Известия" сообщило, что в России планируют увеличить в десять раз штраф за выброс животных.

Сама по себе финансовая ответственность не решает проблему, так как отсутствует механизм установления владельца животного, отметил эксперт. По его словам, без чипирования и учета питомцев невозможно определить, кого именно наказывать.

"Все должно решаться в комплексе, а не только увеличением штрафов. Люди должны понимать, почему на улице нельзя выбрасывать животных. Для того, чтобы знать кого штрафовать, каждое животное должно быть чипировано. Поэтому введение штрафов без идентификации хозяина абсолютно бессмысленно", — полагает Марченко.

Он подчеркнул, что эффективная практика уже применялась в других странах и строилась на комплексном подходе, где ключевую роль играет идентификация животных.

"Если будет животное идентифицировано, если будут чипы, будут паспорта на животных, тогда, конечно, смысл будет", — подчеркнул собеседник NewsInfo.

Эксперт добавил, что проблему нельзя решить одной мерой: помимо штрафов и учета животных, важно формировать ответственное отношение к питомцам с детства через просвещение и воспитание.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

