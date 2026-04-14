Телепередачи для питомцев набирают популярность: эффект оказался не тем, что ждали

Телевидение не способно отвлечь кошек и собак от стресса и не воспринимается ими как источник развлечения, пояснила зооинженер, зоотехник по специализации "кинология" Наталья Базаркина. В беседе с NewsInfo она оценила идею создания специального телеканала для животных.

Ранее канал "Моя планета" сообщил, что в Китае запустили круглосуточное ТВ для собак и кошек, которые остаются дома в одиночестве и могут коротать время за просмотром программ, созданных с учетом биологических особенностей животных.

Базаркина считает, что животные не воспринимают телевизор как постоянный источник внимания и не могут с его помощью справляться со стрессом. По ее словам, максимум, на что способны кошки и собаки — кратковременно реагировать на движущиеся образы, но не более.

Она подчеркнула, что скука у питомцев не достигает такого уровня, чтобы требовать специальных развлечений вроде телеканалов, а поведение животных формируется через привычку и воспитание с раннего возраста.

"Животные не настолько развитые, чтобы постоянно сидеть и смотреть. Они могут и не понять, что они там себя видят или еще кого-то другого. Постоянно сидеть, отвлекаться на это, снимать стресс — нет, все это бред. Самый настоящий. Это просто выдумывают", — отметила Базаркина.

Эксперт добавила, что кошки и собаки по-разному переживают отсутствие хозяев: собаки могут скучать при длительном одиночестве, а кошки чаще ведут себя более независимо. При этом ключевую роль играет не внешний стимул, а правильное приучение питомца к одиночеству.