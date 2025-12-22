Витамины для шерсти и сердца: чем грозит переизбыток БАДов для питомцев

Самостоятельный прием витаминов может быть опаснее их нехватки и даже привести к тяжелым последствиям для здоровья животных, предупредила ветеринарный врач сети ветеринарных клиник "Василек" Татьяна Гольнева. О том, почему владельцам не стоит назначать питомцам добавки без консультации специалиста, она рассказала NewsInfo.

Распространенное мнение о безвредности витаминов для домашних животных не соответствует реальности, отметила эксперт. Переизбыток полезных веществ может быть токсичным, а в отдельных случаях даже смертельно опасным, поэтому любые добавки должны применяться только по показаниям и под контролем врача.

"Нехватка витаминов гораздо лучше, чем гипервитаминоз, то есть переизбыток витаминов. Многие люди этого не знают и очень удивляются, когда мы про это говорим. А на самом деле многие витамины достаточно токсичны и иногда даже смертельны. Например, витамин А, достаточно известная история, когда группа ученых на севере поужинала печенью северного оленя, которая богата витамином А, и, к сожалению, все погибли от переизбытка витамина, который является токсичным", — пояснила Гольнева.

Она добавила, что при кормлении животных промышленными кормами среднего и высокого сегмента дополнительные витамины чаще всего не требуются, так как рацион уже сбалансирован.

"Хотя бы среднего сегмента ценового корма, как правило, там уже все сбалансировано и дополнительно витамины давать не нужно, потому что, когда производитель выпускает свой корм на рынок, он старается с витаминами и микроэлементами, иначе корм не получит популярности", — говорит ветеринар.

Исключения возможны лишь в отдельных случаях и только после консультации с ветеринаром, дополнила специалист.

"Витамины которые капаются на холку в виде масел, на кожу для хорошего её состояния, для местного применения, вот это можно делать", — пояснила Гольнева.

Эксперт предостерегла и от бесконтрольного использования в уходе за домашними питомцами БАДов и трав.